Roboți vii din celulele stem de broască. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează un concurs de robotică

Cercetătorii de la Universitatea din Vermont au creat niște roboți vii folosind celule stem recoltate de la o specie de broască.

Sursa foto: Profimedia Images

Xenoboții sunt mașinării biologice cu dimensiune de sub un milimetru care pot inota vreme de câteva săptămâni, pot să se asocieze pentru a face diferite sarcini și se pot autorepara.

Aceștia pot fi folosiți în medicină, în colectarea de particule de plastic din oceane sau în operațiunile de eliminare a deșeurilor radioactive. Xenoboții ar putea călători în corpul uman pentru a distruge anumite tumori fără a mai fi nevoie de operație.

În acest context, în premieră în România, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu Pentru Dezvoltarea României organizează un concurs pentru amatorii de robotică. Intitulat “Looking for the New Shakey” concursul lansează o provocare pentru toate vârstele să aducă propria invenție, iar câștigătorul are șansa să primească o finanțare pentru construcția unui nou robot.