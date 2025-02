Simion s-a supărat că Daniel David l-a ignorat și n-a venit în Parlament. Ministrul Educației i-a răspuns să-l cheme după 6 martie

Ministrul Educației, Daniel David, nu a venit luni în Parlament, la "Ora Guvernului", unde fusese chemat de AUR. Sursa Foto: Hepta

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act, luni, de o scrisoare din partea ministrului Educaţiei, Daniel David, prin care acesta a informat conducerea forului legislativ că nu se va prezenta la "Ora Guvernului".

Ministrul ar fi trebuit să fie prezent la dezbaterile din plenul Camerei Deputaţilor programate pentru ora 16:00.

Într-o scrisoare trimisă conducerii Camerei, Daniel David motivează că are ''alte activităţi". "Mulţumesc grupului parlamentar AUR pentru interesul asupra proiectelor de planuri-cadru pentru învăţământul liceal. Veneam cu plăcere să onorez invitaţia pentru a discuta acest interes, dar, din păcate, la data la care am fost invitat, am deja angajate alte activităţi în afara Bucureştiului (unele legate chiar de planurile-cadru). Oricum, deocamdată suntem încă în faza de dezbatere a planurilor-cadru, cu termen până în 6 martie 2025, neavând acum un model final, acesta urmând să fie prezentat doar în luna mai 2025, după integrarea tuturor informaţiilor din perioada dezbaterilor. Vin cu plăcere oricând după această dată, când vom avea mai multe informaţii", se arată în scrisoarea ministrului Educaţiei, scrie Agerpres.

Până atunci, adaugă acesta, "ca regulă generală", misiunea ca ministru acum "este ca o componentă de cultură naţională să fie bine reprezentată în curriculum liceal. "Şi, mai concret, sper ca după mai mult de 20 de ani să fiu ministrul care readuce Istoria Românilor şi a României şi Geografia României ca discipline de sine stătătoare în curriculum naţional. Trebuie însă regândite modelele actuale, pentru a ne asigura că cultura naţională ajunge în mintea şi comportamentul copiilor noştri în mod eficient", a arătat Daniel David.

Reprezentanţii AUR l-au criticat pe ministru pentru refuzul de a veni în Parlament.

''L-am chemat astăzi în Parlament, la Ora Guvernului, pe noul ministru al Educaţiei, Daniel David, după declaraţiile controversate pe care acesta le-a făcut de când este în funcţie şi pentru un dialog onest despre cum va arăta viitorul educaţiei în România acum, după ce regimul lui Klaus Iohannis a apus. Ne-am obişnuit deja cu refuzul celor aflaţi la putere de a da explicaţii. Aşa cum ne aşteptam, Daniel David şi-a început mandatul cu o sfidare la adresa opoziţiei şi a românilor care aşteptau răspunsuri. Ministrul Educaţiei ne-a transmis că nu îi permite programul să respecte acest demers constituţional'', au precizat reprezentanţii AUR, într-un comunicat.