Un băiat din Caracal a obţinut medalia de aur la un concurs de matematică în Thailanda

Un elev în clasa a IV-a la Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" din Caracal a obţinut medalia de aur la concursul internaţional de matematică, "Math Internaţional Challenge", desfăşurat în Thailanda. Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook a instituţiei.

"Campionul nostru s-a întors acasă! Într-o atmosferă festivă şi entuziastă, campionul nostru, Eduard Florin Ştefan, elev în clasa a IV-a B, a fost felicitat atât de către cadrele didactice cât şi de către elevii Şcolii Gimnaziale '<<Nicolae Titulescu>> Caracal. Suntem mândri şi onoraţi de medalia de aur obţinută la etapa finală a concursului internaţional <<Math International Challenge'>> Bangkok, Thailanda şi îi urăm în continuare să-şi îndeplinească toate aspiraţiile şi toate visurile să devină realitate", notează reprezentanţii unităţii de învăţământ, conform Agerpres.



Elevul medaliat cu aur la concursul internaţional de matematică din Thailanda a primit luni, la şcoală, o Diplomă de excelenţă pentru "rezultatele remarcabile obţinute la concursurile şcolare naţional şi internaţionale desfăşurate la cel mai înalte nivel de exigenţă, pentru ambiţie, putere de muncă şi perseverenţă", subliniează sursa citată.



Concursul internaţional Math Challenge a avut loc în Thailanda în perioada 12 - 17 februarie, iar Eduard a fost pregătit de învăţătoarea Mihaela Ruţa.



"Ştefan Eduard Florin - o stea a României, a strălucit la premierea Concursului Internaţional Kath Challenge, de la Bangkok, Thailanda. Premiul de aur încununează întreaga activitate pe care acest copil minunat o desfăşoară. Un copil de excepţie! Felicitări lui şi tuturor persoanelor implicate în obţinerea acestei performanţe extraordinare! Suntem mândri că este elevul Şcolii Gimnaziale <<Nicolae Titulescu>>, Caracal! Mulţumim celor care au avut încredere în potenţialul lui şi l-au susţinut financiar pentru participarea la etapa globală a acestui mare concurs de matematică! Mult succes în viitor şi la cât mai multe medalii de aur", a scris transmis instituţia după festivitatea de premiere din Bangkok.



Mama campionului, Anca Maria Ştefan, a declarat luni pentru Agerpres, că fiul ei este pasionat atât de matematică, cât şi de informatică, limbi străine, dansuri şi teatru, iar în fiecare zi după şcoală şi după ce îşi pregăteşte temele, mai găseşte timp să participe şi la diferite cursuri.



"Pot să spun că tot ceea ce face o face din plăcere, din pasiune. Noi, părinţii lui, lucrăm, facem naveta, de exemplu plec la 7 de acasă şi ajung la 5 (N.r. - 17:00) acasă, îl găsesc cu temele făcute. Lucrează suplimentar în fiecare zi, are caiete studenţeşti de matematică şi le termină în mai puţin de o lună. Caută pe internet, caută pe YouTube tot ce găseşte, învaţă fără să i se solicite, participă la nenumărate cursuri. Doamna învăţătoare îl sprijină permanent, acolo unde are nevoie şi, cum am spus, face multe cursuri, unele gratuite unele plătite, online. Mai are şi alte activităţi la care merge singur. [...] Merge la un centru de engleză de la noi din Caracal, are un profesor care l-a pregătit foarte bine. De fapt, concursurile acestea, olimpiadele internaţionale, le dă în limba engleză. Face dansuri populare la Centrul Cultural de la noi din oraş, chiar lunea, îi este foarte drag. Marţea are pian, tot la Centrul Cultural. Miercurea are cursuri online. Marţea are cursuri online, seara, de matematică, gratuite, le-a câştigat la un concurs. Joia face actorie, îl relaxează maxim şi e foarte fericit. Vinerea are engleză, seara, la centrul de engleză. Sâmbătă a găsit el singur cursul limitless. Duminica face cursuri de limba coreeană şi mai are şi engleză. Adică e un copil dornic de a învăţa permanent", a spus mama lui Eduard Ştefan despre fiul ei, conform Agerpres.



Eduard Ştefan este pasionat şi de lectură şi se întâmplă deseori să adoarmă citind.



"Dimineaţa, înainte de a merge la şcoală, se trezeşte cu gândul că ar fi bine să mai aibă timp de citit, dacă are o carte pe care nu a terminat-o. Deşi există televizor la el în cameră, nu ştiu dacă îl deschide o dată sau de două ori pe lună. Mai privim filme în sufragerie, toţi. Citeşte seara, înainte de culcare. De multe ori îl opresc, că zic că poate-l dor ochii şi-i promit că-l las mai mult în vacanţă. Sunt seri în care mi se întâmplă ca eu să adorm şi pe el să-l las citind. Apoi, după ce citeşte o carte trebuie să discutăm. Îi place să vorbească, îi place să spună ce a învăţat din cartea respectivă", a adăugat mama acestuia.

Eduard este atât de pasionat de cunoaştere, încât îi citeşte chiar şi cărţile fratelui său mai mare, elev în clasa a VII-a, spune mama băiatului.



"Are un frate de clasa VII-a şi fură mereu de la el, să zic aşa, cărţile de geografie. Le-a citit pe toate, de la a V-a, a VI-a, a VII-a. Fratele lui are şi el rezultate foarte bune la învăţătură, ia bursă de merit, însă pot să spun că este la nivelul clasei lui la învăţătură şi este campion la karate tradiţional", a adăugat Anca Maria Ştefan.



Medaliatul cu aur la matematică se califică la toate competiţiile la care participă, însă atunci când e vorba de prezenţa fizică la competiţii, fie din considerente financiare, fie din alte motive, alege să participe doar la cele la care îşi doreşte cel mai mult să fie prezent.



"La toate concursurile la care a participat, olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale, la toate s-a calificat. Doar că din acestea alege ceea ce îi place cel mai mult. S-a calificat în Singapore, tot la un concurs de matematică, ce va avea loc la sfârşitul lunii iunie, s-a calificat în SUA, la olimpiada internaţională Copernicus de matematică, va avea loc în iulie. Aici chiar îşi doreşte să participe, bine, la toate îşi doreşte, dar nu e posibil să meargă la toate. Săptămâna viitoare are olimpiada internaţională de codificare, cursul de programare în Python. El urmează cursul în Python de aproximativ un an, plătit, online şi îi place foarte mult. Şi la fel, în timpul liber se antrenează, creează coduri pentru jocuri", a mai spus mama lui Eduard Ştefan.



Mama subliniază că încearcă uneori să îi pună limite pentru a nu se suprasolicita.



"Tot ce face, face din pasiune şi de multe ori, noi, ca părinţi, trebuie să îi punem limite, să îi spunem să se mai oprească. El este foarte fericit în continuare pentru fiecare reuşită", a mărturisit mama campionului.



Eduard Ştefan are un coeficient de inteligenţă pe care puţine persoane îl ating. Anul trecut, copilul a efectuat un astfel de test la Bucureşti, iar rezultatele au indicat IQ 148, a mărturisit mama acestuia.



"Anul trecut l-am programat la un test IQ în Bucureşti şi după 90 de minute întârziere cu trenul, am ajuns foarte greu, am crezut că nu ajungem la programare, a dat testul respectiv şi am primit pe mail, aşa scrie acolo, 148 IQ şi 154 pe partea de matematică, logică", a menţionat Anca Maria Ştefan.



Învăţătoarea lui Eduard Ştefan, Mihaela Ruţa, are, de asemenea, cuvinte de laudă pentru copil şi a arătat că elevul campion este modest şi sociabil.



"Edi este un elev de excepţie care, prin rezultatele obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare, s-a făcut remarcat la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional. Înzestrat cu o capacitate intelectuală deosebită, Edi este preocupat de studiu şi doreşte să pătrundă cât mai adânc în tainele cunoaşterii. Rezultatele obţinute l-au lansat într-o lume misterioasă a matematicii de înalt nivel, dar el este interesat şi de celelalte discipline (Limba şi literatura română, Limba engleză, Ştiinţele naturii, Geografie, Istorie, Muzică, Educaţie fizică ). Este un copil sociabil, plin de vitalitate, modest şi se simte foarte bine în colectivul de elevi. Colegii îl iubesc şi îi apreciază rezultatele obţinute. Edi este un model pentru toţi copiii: nu jigneşte, evită conflictele, cu toţi colegii se joacă, este politicos şi nu este preocupat de jocurile 'moderne' ce îi atrag pe mulţi dintre copiii de vârsta lui. Îi apreciez pe părinţii lui pentru eforturile pe care le-au făcut, de-a lungul timpului, aşa încât copilul să poată participa la concursurile din ţară şi din afara acesteia", a arătat Mihaela Ruţa, conform Agerpres.



Până acum, Eduard Ştefan a obţinut, în plan naţional şi judeţean, premiul I la următoarele competiţii şcolare:

Olimpiada de matematică pentru clasa a IV-a (a participat când era în clasa a III -a şi a obţinut punctaj maxim la toate etapele);

Concursul interjudeţean de matematică Sfera - ediţiile XVIII ŞI XIX, organizat de Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" din Băileşti, precum şi Concursul internaţional de matematică "LUMINAMATH" (la toate cele trei ediţii la care a participat a obţinut tabăra gratuită, având cel mai mare punctaj pe judeţ);



Concursul Judeţean de Matematică DANUBIUS organizat de Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Corabia;



Concursul Interjudeţean de MATHEMATICA - MODUS VI ENDI, organizat de Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân", din Râmnicu Vâlcea;



Concursul Intejudeţean de Matematică "GHEORGHE DUMITRESCU" organizat de Societatea de Ştiinţe Matematice Filiala Dolj;



Concursul Naţional de Matematică "MICUL ŞCOLAR" (etapa judeţeană şi etapa naţională - trei ani consecutivi);



Concursul Naţional "COMUNICARE.ORTOGRAFIE.RO ";



Concursul Naţional "FII INTELIGENT LA MATEMATICĂ;



Concursul Interdisciplinar "FORMIDABILII";



Concursul Naţional "AMINTIRI DIN COPILĂRIE";



Proiectul cu participare internaţională "MICII OLIMPICI";



Concursul COMPER, atât la Limba şi literatura română cât şi la Matematică;



Concursul Judeţean VREAU SĂ FIU CERCETĂTOR!; Concursul Naţional "ŞTIINŢA CA O JOACĂ"; Concursul judeţean "VULTURUL ÎNŢELEPT".



O altă pasiune a elevului de aur din Caracal este creaţia literară, iar una dintre poeziile lui este despre oraşul natal: "Mândru că-s caracalean/ Şi prin lume dau de veste /Că-i încântător să fii oltean/ Şi e lume de poveste./ Avem şcoli Numeroase şi profesori foarte buni,/ Elevi cu minţi ingenioase,/ Având multe pasiuni", încheie Agerpres.