Episcopul Devei și Hunedoarei, în stare gravă la ATI după ce a fost infectat cu COVID-19

Preotul se află internat pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Deva și, în timp ce medicii fac eforturi uriașe ca să îl salveze, un coleg al preasfințitului a inițiat o rugăciune colectivă în speranța unui ajutor divin.

Sute de enoriași și zeci de preoți sunt acum alături de episcop și speră într-o minune.

Preasfințitul Gurie are 52 de ani.

Părintele Vasile Ioana este infectat cu COVID: ”Puteți să treceți prin boală fără să ajungeți la spital!”

Și îndrăgitul părinte, Vasile Ioana, de la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o Zi, a anunțat, prin intermediul unei rețele sociale, că este infectat cu coronavirus.

”Sunt izolat departe de București, în casa bunicilor unde am crescut, pentru că sunt bolnav, am COVID. Vreau să vă trimit de aici un mesaj de încurajare și speranță. Puteți să treceți prin această boală fără să ajungeți la spital.

Știința și credința ajută omul să se vindece! Nu vă speriați! În momentul în care aveți ”bateria” de tratament prescrisă de medic acasă deja, știți că vezi lua tratamentul imediat ce sunteți bolnav, aveți o pace în suflet! Nu vă temeți de nimic! Dumnezeu nu ne lasă! De aceea, consider că e esențial să avem credință în Dumnezeu și să luăm Sfintele Taine din iubirea lui Dumnezeu, el nu ne lasă! Trebuie doar să îi cerem ajutorul! Rugăciune, credință și medicație de la medic. Toate acestea vă vor vindeca!

Eu sunt la jumătate, am uneori dificultăți de respirație, mai transpir, însă am speranță că Dumnezeu nu mă părăsește! Dumnezeu este cu mine, Dumnezeu ne ajută să trecem prin boală, dar nu trebuie să fim indolenți! Indolența a umplut spitalele! Indolența noastră, nepăsarea noastră și neatenția noastră!

Rețineți! Medicul vă va prescrie antiviral, antibiotic, antitermic, anticoagulant și întărirea sistemului imunitar prin vitamina C, vitamina D, zinc, coercitină și așa mai departe. Nu uitați! Știința și credința ne vor vindeca împreună! Acestea nu se exclud. Amândouă ne ajută să ne vindecăm sufletește și trupește.

Vă voi mai da și zilele următoare vești de aici, voi face un jurnal cum trec eu prin COVID.

În momentul de față, am momente în care am puseuri de temperatură, dar îmi iau tratamentul și mă simt bine. Nu îmi este frică. Știu că Dumnezeu este cu mine și îmbin știința medicală cu credința în Dumnezeu. Am nădejde că Dumnezeu mă va duce înapoi în biserica mea”, a povestit părintele Vasile Ioana.

