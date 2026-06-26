"Eu sunt Invictus": Documentarul militarilor români răniţi în Irak și Afganistan care nu au renunţat şi au învins războiul de acasă

Militarii români Invictus vor participa în 2027 la Jocurile Invictus de la Birmingham. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

50 de minute cât o viaţă. "Eu sunt Invictus" – un documentar care prezintă rănile de pe front, dar mai ales cele de acasă ale militarilor români întorşi răniţi din teatrele de conflict din Irak sau Afaganistan. Au reuşit să facă faţă unor vremuri tulburi, iar acum reprezintă cu cinste tricolorul României. Documentarul "Eu sunt Invictus" a fost lansat în prezenţa Familiei Regale a României, în Bucureşti.

"Eu sunt Invictus", un documentar despre curajul după front

Rănit grav în 2010 într-o misiune în Afganistan, Eugen Mănăilă este, în prezent, militar Invictus şi a declarat pentru Antena 3 CNN: "Au fost momente în care mă antrenam şi plângeam la propriu". Un alt veteran a spus: "Asta este trăsătura care ne defineţte pe toţi: aceea de a fi de neînvins, indiferent de ce probleme ne-au lovit, la un moment dat, în viaţă".

Îi cunoaşteţi! Sunt Invictus – militari români care ani de zile au luptat pe fronturile din Irak sau Afganistan. O parte s-au întors sănătoşi la familiile lor, alţii au fost răniţi. Cu toate acestea, au avut puterea să revină şi să arate lumii că a fi rănit nu înseamnă să renunţi.

"Primii ani aş putea să spun că au fost grei, pentru că, acum, este deja o obişnuinţă", a precizat Eugen Mănăilă, militar Invictus.

În urmă cu 16 ani, viața lui Eugen Mănăilă s-a schimbat radical în timpul celei de-a doua misiuni din Afganistan, în zona Qalat, din sudul țării. Aflați într-o patrulă la bordul unui vehicul HUMVEE, el și camarazii săi au fost surprinși, în jurul orei 6 dimineața, de un atac al talibanilor asupra coloanei militare.

În urma exploziei care a lovit vehiculul și a schimbului de focuri ce a urmat, Eugen Mănăilă a fost rănit grav, moment care i-a marcat decisiv parcursul ulterior. A revenit greu, cu ajutorul familiei, prietenilor.

La Toronto şi Haga, el a concurat la jocurile Invictus la probe precum canotaj în sală, atletism şi ridicarea greutăţilor.

Joi, 25 iunie, a fost prezent la Palatul Regal din Bucureşti, alături de colegii lui care au vizionat pentru prima oară un documentar realizat în cinstea Invictus. Un documentar de 50 de minute, care ajunge să prezinte trecerea de la extaz la agonie a unor oameni care nu au renunţat niciodată.

Lângă ei au stat Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta şi Alteţa Sa Regală, Principele Radu al României.

"Nu este vorba doar de cei care ne apară cu viaţa lor, este vorba şi de cum îi apăram noi pe ei. Cu alte cuvinte: viaţa lor nici nu începe, nici nu se termină pe front. Este vorba şi despre ce se întamplă cu ei atunci când se întorc înapoi cu răni", a declarat Alteţa Sa Regală, Principele Radu al României.

Antena 3 CNN a fost şi rămâne alături de militarii Invictus răniţi în teatrele de conflict.

"Ceea ce faceţi în ficare clipă a existenţei dumneavoastră este o lecţie de curaj, determinare şi forţă. Sunteţi exemplu şi inspiraţie pentru fiecare dintre noi, pentru o ţară şi pentru o lume întreagă. Antena 3 CNN este alături de militarii Invictus de mai bine de 10 ani, de la prima campanie de comunicare publică a mişcării. Vă mulţumim că ne-aţi lăsat să vă descoperim poveştile.", a precitat Sabina Iosub, realizatoare emisiuni Antena 3 CNN, la evenimentul care a avut loc ieri.

"Atâta timp cât aţi fost răniţi, dar nu aţi fost învinşi este ceva care, cel puţin mie, îmi dă de gândit de când particip astăzi, la eveniment, mai mult decât mi-ar fi dat până acum. Felicitări, să vă dea Dumnezeuputere", a spus Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării Naţionale.

Militarii români Invictus au reuşit, până acum, să adune peste 40 de medalii. Anul viitor, vor participa la jocurile Invictus din Birmingham, Marea Britanie.