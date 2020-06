EXCLUSIV! Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, spune când vom reîncepe să avem o viață normală. Detalii de ultimă oră

Curtea Constituţională a României (CCR), a declarat, joi, ca fiind neconstituţională măsura carantinei în cazul persoanelor care vin în ţară, în contextul pandemiei de coronavirus. Judecătorii susţin că este neconstituțional dreptul Parlamentului de a aproba HG privind starea de alertă. Nelu Tătaru spune că toate deciziile luate la nivelul Ministerului Sănătății și Guvernului au fost strict pentru a proteja sănătatea cetățenilor.

"În ultima perioadă am avut parte de anumite decizii, că a fost Curtea Constituțională, că a fost Avocatul Poporului, care nu pot să spun că ne-a ușurat munca. Ca Minister al Sănătății, ca Guvern, trebuie să avem grijă de sănătatea românilor. Suntem în pandemie, avem de zece zile o creștere a numărului de cazuri noi, de la o zi la alta. În ultimele avem și o creștere a numărului de cazuri de la Terapie Intensivă, avem anumite focare și noi trebuie să facem față, să gestionăm situația. Până vom avea o motivare a deciziei CCR, precum și publicarea în Monitorul Oficial, mergem în continuare pe aceeași legislație și continuăm cu protocoalele pe care le-am stabilit până acum, evaluând de la zi de zi evoluția, săptămânal, la 14 zile, și eu sper ca evoluția să fie favorabilă ca să putem merge în continuare cu măsurile de relaxare".

Când vom avea o viață normală

Nelu Tătaru a subliniat că speră ca la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, să putem să avem o viață normală. "Dar, repet, nu ține doar de noi, ține și de conduită și de respectarea unor norme de distanțare fizică, precuații, reguli de igienă".

În decizia CCR la acel punct privind tratamentul și internarea, era precizat că acestea se fac cu acordul pacientului. Tătaru spune că, într-adevăr, așa se întâmplă în mod normal, doar că aici vorbim despre o stare de alertă, o pandemie în plină creștere.

"În contextul obișnuit, orice internare, orice procedură are un consimțământ informat al pacientului. Aici discutăm despre o stare de alertă, despre pandemie, despre o boală transmisibilă, în care există ca și protocol izolarea, carantinarea. Adaptăm legislația care e în vigoare care ne permite să continuăm procedurile și protocoalele. Vom vedea motivarea și vom adapta și legislația pentru a putea asigura sănătatea românilor. Avem alternative pe care le avem pregătite".

Cât despre creșterea uriașă a numărului de cazuri din ultima perioadă, ministrul Sănătății spune că este o creștere asumată și că a venit în urma măsurilor de relaxare și a sărbătorilor. Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, în urmă cu o zi, pe 25 iunie, 460 de noi cazuri de îmbolnăvire, număr care a întrecut toate raportările din ultimele două luni din România.

"Să nu uităm că, după o perioadă de platou, un platou prelungit de 4-5 săptămâni, am mers pe o pantă descendentă. După vârful din 29 aprilie-1 mai, am mers pe o pantă descendentă, ajungând la un moment dat chiar pe o rată de transmitere de 06-07. Cele trei măsuri de relaxare, 1 Mai, Rusaliile, sărbătorile pascale și-au spus cuvântul. Iar în ultimele zece zile, odată cu ultima relaxare, am observat o creștere accentuată a cazurilor noi. O creștere asumată, pregătită ca și activitate medicală ca și reacții ale DSP cu anchete epidemiologice, dar nu putem singuri.

Orice măsură de relaxare a avut și o serie de norme aplicabile în vederea desfășurării și funcționării acelei activități. Respectarea acelor norme, atât de agentul economic, cât și de populația civilă, ar fi trebuit să dea doar o creștere ușoară a acestui număr de cazuri pe care-l putem gestiona. Urmărim în continuare creșterea numărului de cazuri la Terapia Intensivă, sunt cele care pot forța sistemul medical, precum și adresabiliatea la unitățile de urgență care, la fel, pot aglomera sistemul", a mai spus Tătaru pentru Antena 3.

Creșterea numărului de cazuri, o îngrijorare?

"De îngrijorare n-aș spune, dar de precauție mărită, da. Suntem într-o stare de alertă medicală, suntem într-o pandemie. Suntem pe o pantă descendentă, dar dacă vrem să o păstrăm descendentă ține doar de noi. Discuțiile vizavi de un val doi, la fel, țin doar de noi. În condițiile în care respectăm aceste reguli, putem să ne gândim la 1 iulie la alte relaxări, dar dacă nu respectăm ne gândim să amânăm relaxarea. Unde vom avea probleme cu cazuri multe și noi, cu focare, putem impune și restricții".

Nelu Tătaru a precizat că sistemul medical se confruntă cu probleme doar în anumite zone, unde a fost înregistrată o creștere mai mare a cazurilor.

"Acum avem doar probleme punctuale în anumite zone, unde avem o creștere mai accentuată decât în alte locuri și avem Terapia Intensivă care e forțată. Gestionăm această situație, vom mobiliza acolo resurse și aparatură".

"Deja am început să folosim și unitățile mobile. De astăzi vom folosi, una dintre ele va fi dusă la Ploiești", a mai spus Tătaru.

Cel mai bun scenariu privind măsurile de relaxare

Ministrul Sănătății a afirmat că luni va fi anunțată decizia privind măsurile de relaxare. Ar putea să vizeze deschiderea restaurantelor, a teatrelor și cinematografelor, în cel mai bun caz, dar totul depinde de evoluția pandemiei din ultima perioadă.

"În acest weekend vom face o evaluare, iar luni vom lua o decizie și vom anunța care sunt măsurile de relaxare. Sunt restaurante, stadioane, locuri de joacă, teatre, cinematografe, sunt multe care ar putea fi relaxate, dar orice relaxare trebuie să aibă niște măsuri de control, ca să putem interveni dacă scapă de sub control. Și noi și populația ar trebui să știe că de ei depinde și un nou val doi", a explicat Nelu Tătaru.

