Explozie uriașă în Timișoara, după un accident și o lucrare de mântuială: "Am crezut că e cutremur. M-a aruncat în sus!"

Totul s-a produs, astăzi, la o casă de pe strada Karadjici din Timișoara în momentul în care un bărbat și-a aprins o țigară, fără să știe că o acumulare de gaze s-a produs.

Explozia a fost atât de puternică încât pereții casei au crăpat, iar acoperișul a zburat. Deflagrația a fost urmată și de un incendiu, astfel că imobilul a fost distrus în mare parte.

Vecinii au sunat la numărul de urgență 112 după ce au simțit explozia uriașă și apoi au văzut fumul gros.

Inițial, oamenii au crezut că a fost cutremur: "M-a aruncat în sus când a explodat. Stau la trei case distanță. Am crezut prima dată că e cutremur, însă apoi am ieșit afară și am văzut fumul", a declarat un vecin pentru Antena 3.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție, 2 autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și 17 pompieri.

Trei persoane, care se aflau în casă, au fost rănite și au ajuns de urgență la spital.

Potrivit vecinilor, explozia s-ar fi produs după ce, în urmă cu câteva zile, țeava de gaz a fost ruptă de o mașină de gunoi, într-un accident, iar apoi angajații de la Gaze ar fi făcut o lucrare de reparație, se pare de mântuială.