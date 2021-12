Mihaela Saliştean, omul care face minuni pentru cei din jur: "Să nu treci nepăsător când lângă tine un suflet așteaptă mângâiere"

Nu are funcţii sau averi, iar la început a ajutat copii şi bătrânii din salariul ei, cumpărând alimente, haine sau rechizite. Apoi şi-a făcut o asociație şi a început să ridice case, doar din donații.

Căsuța unor orfani a fost construit în două luni, un timp record, datorită Mihaelei. Tot cu ajutorul ei, un adolescent căruia niciun medic nu i-a mai dat vreo șansă, după un accident grav, se recuperează acum şi face primii pași într-o nouă viaţă. Mihaela Salistean e omul care face rai din dar.

„De mic copil îmi place să împart, cu cei care aveau mai puţin decât mine. Dar dăruirea cea mai intensă am simțit-o în momentul când am ridicat prima căsuța", spune Mihaela.

„Am rămas surprins, lucrez de 20 de ani în construcții, dar cum am văzut implicare la casa asta nu am văzut nicăieri", spune un muncitor.

„Face rai din orice dar"

În liniștea casei, Mihaela Salistean îşi ţine în braţe fetița abia născută. E al treilea copil al familiei şi o minune așteptată 14 ani. A venit ca un dar pentru sacrificiul neobosit al mamei de a schimba vieţi.

Micuţa Ștefania s-a născut la câteva luni, după pierderea Cameliei. O tânără mamă bolnavă de cancer pentru salvarea căreia Mihaela Saliştean a luptat până în ultima clipă.

„Am pierdut o prietena foarte dragă la 28 de ani, după ce am pierdut-o pe ea Dumnezeu m-a binecuvântat cu al treilea copilaș, aşa am luat-o ca o binecuvântare a tot ceea ce a însemnat cazul Cameliei", spune Mihaela.

În jurul copiilor s-a născut, de fapt, dorinţa neobosită a Mihaelei de a ajuta. Nu a putut sta deoparte când a văzut în ochii lor suferința. A rupt din timpul dedicat familiei, copiilor, jobului şi studiilor pentru a dărui.

Mihaela muncește într-un magazin din oraş. Nu are afaceri şi nici funcţii. E un om simplu, dar cu o dorinţă uriaşă de a face bine.

„Era o chestie de suflet a noastră, din primele salarii încercam să facem ceva, ca oricare. Am început de la o sacoșa cu alimente, de la o cutie cu hăinuțe, cu medicamente şi am ajuns în final să construim căsuța. Să construim căsuțe", spune Mihaela Saliştean.

A construit 4 case şi a ajutat mii de copii

Întâlnirea cu Maria, o fetița care trăia, într-o casă dărăpănată, împreuna cu mama bolnava, a impresionat-o profund. Şi-a dat seama ca un ajutor în alimente sau haine e prea puţin pentru nevoile acestei familii.

„În momentul când fata Maria ne-a prezentat carnetul şi am văzut că avea 10 pe line, am zis aici trebuie să construiesc ceva! Am ieșit devastate, plângând, am meditat, am analizat, nu știam ce să fac, cum să plec la drum, am plecat vreo 3-4, am făcut o ședință…. Haideți să începem să construim", a zis Mihaela Saliştean

„Nu avea niciun leu. Doar un munte de voinţă într-o inimă mare. Soluția a venit din comunitate. Mihaela a făcut cunoscută povestea Mariei pe o rețea socială şi imediat au apărut şi banii şi voluntarii.

Mihaela a organizat șantierul, a drămuit sumele din donații şi a dus proiectul la final cu precizia unui arhitect. Lângă ea a stat tot timpul soţul care a lucrat zi şi noapte alături de muncitori.

„Încet-încet, ne-am apucat de lucru, am dat tencuiala jos, am legat casa, am întărit fundația cu prietenii, totul a fost spontan", a spus Mihaela.

Mihaela Saliştean este îngerul păzitor a mii de copii

În cinci luni căsuța Mariei a fost gata. Un timp record pentru o construcţie ridicată doar din donații. Deşi au trecut aproape 5 ani de atunci, Mihaela a rămas şi acum îngerul păzitor al fetiţei.



Mihaela Salistean şi-a făcut între timp o Asociație şi un grup de Facebook – DAR DIN DAR SE FACE RAI. Femeia simplă din Beclean, orășelul de pe Someș cu doar 11 mii de locuitori, a reuşit să adune lângă ea o întreaga comunitate. Biserica, Primăria şi chiar poliţiştii locali au ajutat la pregătirea copiilor nevoiași pentru şcoala - cu haine şi rechizite şi le-au fost sprijin bătrânilor de la sate.

Pentru ca Asociația avea nevoie de un depozit pentru donațiile care soseau din toată ţara, soţul Mihaelei a pus la bătaie garajul familiei.

Fără Biserica, fără Dumnezeu nu am putea face nimic din ceea ce facem

„Am scos maşina în faţa blocului şi mi-am făcut rafturi şi m-am organizat pentru că eram la început de drum, orice cutiuța cu haine era foarte importantă pentru mine, orice pungă de zahăr pentru ca știam singur că sunt bătrâni şi copilași care știam sigur că nu au ce pune pe masa", spune soţul Mihaelei.

Fără Biserica, fără Dumnezeu nu am putea face nimic din ceea ce facem. De cate ori pornim la drum trebuie sa ne rugam să ne trimită Dumnezeu oamenii cu care sa putem face construcția. De multe ori când rămâneam într-un impas, nu ajungeau banii, materialele nu puteam decât sa ne rugam. Apărea persoana potrivite la momentul potrivit. Niciun caz nu a rămas nerezolvat.

Peste câteva zile, în ajun de Crăciun, doi frați orfani, crescuți de o bunică de 90 ani, se vor muta în casa nouă. Norocul lor a fost tot Mihaela Salistean care i-a vizitat exact când le era mai greu.

„Dacă Dumnezeu mi-a dat cazul acesta, m-a ales şi m-a ajutat să îl duc la bun sfârșit"

„ Am constatat că nu aveau condițiile necesare nici măcar într-o cameră, nici măcar un pat de dormit nu aveau, așa cum ar trebui să aibă un copil, le-am făcut rost de un dormitor, o maşina de spălat, un frigider. În cele din urma, am ajuns la concluzia ca trebuie să le fac o casă. Dacă Dumnezeu ne-a trimis cazul asta în cale, dacă m-a ales pe mine să fiu intermediarul cazului respectiv m-a ajutat să îl duc la bun sfârșit", a mai spus Mihaela Saliştean.

Pe șantier s-au oferit să lucreze ca voluntari oameni de toate vârstele. Unii au mai muncit în construcții, alții au luat aici primele lecții. Au oferit la rândul lor lecţia umanităţii.

„Să nu închizi ochii, să nu treci nepăsător, să îți pese când lângă tine un suflet așteaptă mângâiere"

„Ceea ce facem, facem din suflet, pentru suflet, facem din dragoste pentru aproapele nostru, facem pentru binecuvântările pe care le avem.

Dărnicia Mihaelei e o lecție pentru fiecare. Să nu închizi ochii, să nu treci nepăsător, să îți pese când lângă tine un suflet așteaptă mângâiere.



„Spune vorba românească că Dumnezeu lucrează prin oameni, iar ei s-au dovedit oameni prin care Dumnezeu şi-a împlinit lucrarea Lui în lume purtând de grija celor aflați în nevoi", spune Mihaela Saliştean

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal