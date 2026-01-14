FACIAS cere anchetă la o maternitate privată din Craiova, după moartea unui nou-născut

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

FACIAS cere DSP Dolj să facă o anchetă la maternitatea privată din Craiova, unde un bebeluş s-a născut şi a murit după două zile. Familia acuză grave erori în actul medical şi reclamă faptul că unitatea privată nu are secţie ATI pentru neonatologie. Asta, în contextul în care la nivel naţional doar un procent foarte mic din sesizările de malpraxis ajung să fie confirmate şi soluţionate în favoarea pacienţilor.

„Mi-ați omorât copilul!” - este strigătul de neputinţă şi revoltă al bunicului. La clinica privată în faţa căreia bărbatul plânge s-a născut şi a murit la două zile distanţă nepoţelul său. Rezultatele necropsiei arată că bebeluşul s-ar fi stins din cauza unei pneumonii interstiţiale.

„Copilul perfect sănătos, avea nota 8 la naștere. I s-au recoltat analize. Proteina C reactiv a fost mărită”, declară Radu Duculescu, tatăl bebelușului mort.

Părinţii bebeluşului, ambii medici stomatologi, reclamă erori în actul medical şi au depus plângeri la Poliţie şi Colegiul Medicilor.

„În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii ​pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova”, a declarat Mihaela Sadoveanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Dolj.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a sesizat Direcția de Sănătate Publică Dolj și a solicitat să dispună de îndată o anchetă la nivelul clinicii private MaDonna Maria din Craiova, cea mai mare unitate privată de profil din zona Olteniei.

„Familia reclamă că această unitate medicala nu are secţie de neonatologie echipată corespunzător să se poată interveni în cazuri vulnerabile. Practic, nu au terapie intensivă pentru nou-născuţi”, explică avocata FACIAS, Cătălina Lucia Cismaru.

​Acum, părinţii bebeluşului se pregătesc de înmormântare.