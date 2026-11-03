Familie de turiști germani cu doi copii, căutată 5 ore noaptea în Munții Poiana Ruscă. Salvatorii au fost surprinși când i-au găsit

1 minut de citit Publicat la 07:51 03 Noi 2026 Modificat la 07:51 03 Noi 2026

O familie de turiști germani, cu doi copii mici, a fost căutată timp de cinci ore, în toiul nopții, în Munții Poiana Ruscă, din județul Timiș, după ce a plecat cu un ATV și nu s-a mai întors. Un pădurar a sunat la 112.

Pompierii, polițiștii și voluntarii au pornit în căutarea lor pe întuneric și pe vreme rea. Surpriza a venit când salvatorii i-au găsit la 25 de kilometri distanță: turiștii dormeau liniștiți într-un cort și plănuiseră, de fapt, să campeze patru zile în munți.

Pădurarul spune că a dat alarma din grijă: "Am văzut că se înserează, plouă, e frig. Aveau doi copii micuți, un ATV, iar mașina era în fața cabanei. Mi-am făcut griji și am zis să sun să anunț.

Pericolele sunt multe, se poate defecta ATV-ul, pot fi departe cu copiii mici, plouă, unele drumuri sunt periculoase, pot să nu aibă semnal, poate fi ceață. E un traseu dificil. Ne gândeam că nu au ce să caute acolo, cum să ajungă acolo.

Din fericire, sunt în regulă și ne bucurăm. Vor să stea patru zile. Probabil că și mâine o să ne alarmăm."

Turistul german a explicat că totul a fost o neînțelegere: "Totul e în regulă. Am fost pe munte. Le-am spus unor oameni că lăsăm mașina aici. Noi obișnuim să dormim în munții din România.

Oamenii și-au făcut griji pentru noi și au sunat la Poliție, dar suntem bine. Avem mâncare, apă, de toate, iar copiilor le e cald. Ne pare rău! Nu știam că se va întâmpla asta."