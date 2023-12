”Puteți să descifrați această rețetă?” | O farmacistă din Craiova a cerut ajutorul pe internet, pe un grup de medici, și a stârnit zeci de reacții

”Vă rugăm... puteți să ne descifrați această rețetă? Este recomandare de la neonatologie și nu este deloc o glumă, poate o subtilă rugăminte pentru un scris mai citeț“, a scris farmacista Alina Voinea pe grupul de Facebook ”Medici la datorie“.

La postarea sa, Alina a atașat și fotografia cu rețeta, de unde reiese faptul că au fost prescrise de medicul neonatolog cinci medicamente.

Cu toate astea, scrisul indescifrabil i-a dat bătăi de cap farmacistei, iar colegii de breaslă au susținut-o. ”Este o mare problemă pentru noi“, a scris unul dintre medici în comentarii.

„Rp3 este tantum verde și Rp5 este xifia", a scris Alina din Iași.

„R4 protectis 5 pic/zi, 10 zile", a adăugat Geanina din Buzău.

„La pct. 2 este Tantum verde spray 1 pufx3/zi - 5 zile. La 3: Protectis sau Zyrte 5 pic/zi - 10 zile. La 4: Nurofen 100mg/ml - 2,5 ml si ultimul cred ca este Greentuss 2,5 ml x 3/zi", a scris apoi Mihaela din București. Ea a revenit cu o postare după ce a mai studiat încă o dată rețeta: „La 4 mai degraba Xifia, 2,5 ml doza unica. Dar mai sigur ar fi sa reveniti măcar telefonic la medic, totusi sunt medicamente, nu bomboane", a adăugat Mihaela.

În urma zecilor de reacții primite la postarea sa, Alina Voinea a venit cu o completare a mesajului său inițial:

”Sunt farmacist. Rp (rețeta prescrisă - n.r.) postată ne-a "dovedit" pe mulți. Ce sanscrită... ce greaca veche... ce hieroglife... hop, pe românește. Știu că ați glumit in comment, dar chiar e o mare problemă pentru noi. Primul drum al pacientului e către farmacie și în situația dată, copil de un an, nu te joci cu ”descifrarea misterelor”. Cazul nu este singular motiv pentru care am decis sa pun rp-ul pe grup. Și... ca un semnal pentru o comunicare scrisă (rețetă in cazul de față) citibilă... inteligibilă între medic, pacient , farmacist. La final e o parafă care până la urmă te definește ca medic", a scris Alina Voinea.