Fenomen straniu în Ceahlău. Mii de oameni urcă pe "Athosul României" ca să-l vadă

Așa că pe 6 august, potrivit estimărilor salvamontiştilor, ar putea urca aproximativ 2.000 de persoane. Oamenii vor participa la pelerinajul ortodox spre Schitul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”, dar și pentru a vedea enigmatica piramidă holografică.

În fruntea cortegiului care va urca muntele va fi IPS Teofan, mitropolitul Moldovei, care continuă, an de an, tradiţia instituită cu mulţi ani în urmă actualul Patriarh al României, Daniel.

Trebuie respectată distanţa socială

Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ, spune că anul acesta salvamontiștii vor avea o misiune dificilă, iar oamenii vor trebui la rândul lor să respecte regulile de distanțare socială. „Nu are nimeni vreo pârghie ca să poată fi interzis accesul pe Ceahlău. Recomand mare atenţie, echipament corespunzător, să aibă mare grijă ce alimente consumă şi să se hidrateze foarte bine. Sunt şi aceste vremuri tulburi, pandemice. Trebuie respectată distanţa socială, că de mască nu se pune problema la efortul pe care-l presupune urcarea şi coborârea“, spune Papalicef, potrivit Adevărul.

Pelerinajul la schit face parte din manifestările dedicate sărbătoririi zilelor sfinţilor nemţeni. Sunt omagiaţi Sfântul Ioan Iacob (Hozevitul) de la Mănăstirea Neamţ (5 august) şi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla (7 august).

Când este vizibilă priramida holografică de pe Ceahlău

Piramida holografică se vede cel mai bine de pe Vârful Toaca (1.904 metri), doar dacă este senin „E o compunere de patru umbre. Vârful Toaca are formă de piramidă regulată cu baza un pătrat, iar sub acţiunea razelor solare dinspre est, are o umbră în formă de triunghi isoscel. Stânca Piatra Ciobanului, fiind mai mică şi mai joasă, face altă umbră. La fel, Piatra Vulcanului şi Panaghia. Peste toate se suprapune lumina ce trece prin şaua muntelui. Pe 6 august, datorită poziţiei soarelui, umbrele se unesc la vârf şi se creează o imagine magnifică tridimensională, ca holograma unei piramide“, explică Mihai Marin, un pasionat de munte și mistere din Piatra Neamț.