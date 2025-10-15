Fiul lui Sile Cămătaru a fost arestat preventiv după ce şi-a bătut copilul de 12 ani pe o stradă din Capitală. Momentul a fost filmat

Vasile Daniel Balint este acuzat de violență în familie și tulburarea ordinii și liniștii publice.Sursa foto: arhivă & Poliţia Română

Vasile Daniel Balint, unul dintre băieţii interlopului Sile Cămătaru, a fost arestat preventiv miercuri, după ce a fost reţinut pentru că şi-ar fi bătut copilul de 12 ani pe stradă din Capitală, în urmă cu două luni. Momentul agresiunii a fost filmat de o cameră de supraveghere. Băiatul nu locuieşte cu tatăl său, fiind crescut de bunicii din partea mamei, potrivit Agerpres. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Poliţiştii l-au depistat în această după-amiază pe fiul lui Sile Cămătaru şi l-au dus la audieri, iar ulterior procurorii au dispus reţinerea acestuia şi l-au dus la instanţă cu propunerea de arestare preventivă.

"Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, Sector 3, s-au sesizat din oficiu cu privire la un caz grav de violenţă în familie, în care un bărbat, în vârstă de 28 de ani, este bănuit că şi-ar fi agresat fizic fiul minor, în vârstă de 12 ani pe o stradă din Sectorul 3. Acest incident ar fi avut loc în cursul lunii august, pe fondul unor neînţelegeri familiale. Potrivit probelor administrate până în acest moment, agresiunea s-a manifestat prin lovituri repetate, aplicate cu pumnii şi palmele în zona capului şi a corpului asupra copilului. (...). Astăzi, 15 octombrie, bărbatul a fost depitat şi condus la audieri (...) ", a spus o reprezentantă de la Poliţia Capitalei.

Agresiunea a avut loc la începutul lunii august, pe o stradă din Sectorul 3, incidentul fiind surprins de o cameră de supraveghere. Pe imagini se observă cum Vasile Daniel Balint îşi loveşte de mai multe ori băiatul de 12 ani peste faţă şi în zona corpului.

"În urma coroborării mijloacelor de probă administrate în cauză a rezultat că, la data de 06.08.2025, în jurul orei 21:45, în timp ce se afla pe o stradă din municipiul Bucureşti, Sectorul 3, inculpatul B.V.D. i-a adresat injurii şi ameninţări cu acte de violenţă şi l-a agresat fizic pe fiul său în vârstă de 12 ani, în sensul că l-a lovit cu palma peste faţă şi cu pumnul şi palma în zona corpului, provocându-i suferinţe fizice, prin acţiunile sale tulburând ordinea şi liniştea publică, fapta fiind comisă în prezenţa mai multor persoane care au manifestat un sentiment vizibil de teamă şi nelinişte", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Vasile Daniel Balint, în vârstă de 28 de ani, este acuzat de săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Într-un comunicat emis de Poliţia Română se menţionează faptul că atât bunicii copilului din partea mamei, care au copilul în îngrijire, cât şi mama acestuia, în calitate de aparţinători legali ai băiatului, au refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu şi nu au dorit să formuleze plângere penală împotriva agresorului.

S-a luat legătura cu inspectorii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 4, în vederea dispunerii măsurilor din competenţă.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 3, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi tulburarea liniştii şi ordinii publice.

"Poliţia Capitalei face un apel către persoanele aflate în situaţii de risc să accepte emiterea ordinului de protecţie provizoriu şi, acolo unde este necesar, aplicarea măsurilor de monitorizare electronică a agresorilor. Aceste instrumente legale sunt esenţiale pentru protejarea vieţii, integrităţii şi siguranţei victimelor şi contribuie la prevenirea unor situaţii grave de violenţă", a mai precizat Poliţia Capitalei.