Dr. Flavia Groşan, despre infecţia cu coronavirus: ''În 2016 am spus asta, exact asta vă spun şi acum"

''Tot in 2016 postam chestia asta. Cred ca pe vremea H1N1. Exact asta va spun si acum. Calm, calm. Nu l enervați peste măsura pe prietenul meu.

PS Slava Cerului ca ieri am ajuns la zi cu online ul.

PPS Mi ati blocat complet canalele de comunicare. Nu va agitati inutil. Gestionati va atent furtuna citochinica inițială. Va fi bine. Înca mai sunt si eu pe aici.

"Sistemul imunitar o ia razna, devine extrem de agresiv și, pentru a fi sigur, atacă toate celulele organismului și blochează, preventiv, funcționarea organelor și celorlalte sisteme. Sistemul imunitar e cel care ucide organismul, nu virusul'', a scris duminică, Flavia Groşan pe pagina sa Facebook.

Dr. Flavia Groşan, medicul care a împărţit ţara în două cu declaraţiile sale controversate, se apără şi spune că ea nu a apărut din spuma mării, ci a făcut cercetare de calibru, dar acum nu mai are timp de ştiinţă.

"Doamnelor si domnilor, vorbiți de studii clinice. Eu nu am apărut din spuma marii. Eu am făcut cercetare de mare calibru ca Principal Investigator in multe studii clinice de mare anvergura internațională. Acum folositi acele medicamente, iar eu am fost acolo, cum unii nu vor fi niciodată in viața asta.

Toate se fac la timpul lor. Acum nu mai am timp de știința. Acum folosesc ce am învățat din ele, aplic si vindec oameni. Va pupa mama!

PS Hai, gata cu vorbăria. Intru pe front. Acolo se câștiga bătăliile. Nu cu un ochi pe Netflix si cu altul pe pagina de FB a doctoriței afurisite din Oradea sa vedem ce a mai postat pe pagina. :)))))", a scris sâmbătă dr. Flavia Groşan, pe pagina de Facebook.

De asemenea, doctoriţa Flavia Groşan, pneumolog, susţine că tratează COVID-ul ca pe o pneumonie atipică, cu antibiotic, chiar şi prin telefon sau online, ca să nu-i pună pe drumuri pe cei bolnavi rău.

