Florin Cîțu: ”Vor exista noi relaxări de la 1 iunie, indiferent de rata de vaccinare”

Întrebat dacă vor mai exista relaxări ale restricțiilor în cazul în care nu se va depăși ținta de 5 milioane de cetățeni vaccinați până la 1 iunie, Florin Cîțu a răspuns afirmativ.

”Putem să atingem 5 milioane, dar nu acesta este de fapt obiectivul. Obiectivul este să depășim pandemia. Și asta se poate prin vaccinare. Eu cred că românii au înțeles mesajul și se vor vaccina în primul rând pentru sănătatea lor.”

Premierul a mai anunțat că mâine la pra 15:00 va avea o întâlnire cu câțiva reprezentanți PSD pentru a discuta despre Planul Național de Redresare și Reziliență:

„Am avut o discuție cu miniștrii despre PNRR. Suntem în acest moment în discuții directe și cu Comisia Europeană. Mâine la ora 15 voi avea o întâlnire cu câțiva reprezentanți PSD exact pe această temă. Vrau să vă aduc aminte că am fost cel care la buget i-a spus domnului Ciolacu să vină să-i prezint bugetul, nu a venit, când a fost vorba în pandemie de specialiști în sănătate am spus că sunt dispus să ascult soluțiile PSD, nu avenit. Să vedem mâine dacă PSD va da curs invitației.”

Florin Cîţu a precizat că nu comentează politica de resurse umane a Băncii Naţionale, întrebat cum vede numirea fostului premier Viorica Dăncilă la BNR.

Întrebat despre veniturile românilor şi cum vor face faţă cheltuielilor în contextul în care rata inflaţiei a crescu, premierul a răspuns că venitul net lunar a crescut cu 7,7%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare creşte în România, nu scade.

”Venitul net lunar a crescut în România cu 7,7%, potrivit celor mai noi informaţii, deci nu sunt îngheţate. Veniturile cresc şi vorbim de venitul net lunar – 7,7%. Asta înseamnă că după ce scoatem inflaţia, veniturile au crescut cu 7,7%, ceea ce înseamnă că veniturile cresc mult mai rapid decât inflaţia. Puterea de cumpărare creşte în România, nu scade”.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal