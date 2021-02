Florin Cîţu: România va primi, în martie, încă 2,4 milioane de doze de vaccinuri. Am fost felicitaţi de la Bruxelles pentru campanie

"În martie, o să primim 2,4 milioane de doze de vaccinuri. Din aprilie, lucrurile vor merge mai bine.

O să primim un milion de la AstraZeneca, 1,2 milioane de la Pfizer şi 230 de la Moderna", a anunţat, sâmbătă, şeful Guvernului.

"Am fost felicitaţi pentru cum am pregătit campania de vaccinare. A fost bine, pentru că altfel am fi avut probleme cu vaccinurile

Modul în care a fost pregătită această campanie de vaccinare a fost foarte bun", a spus şeful Guvernului, sâmbătă, la Palatul Victoria.

În plus, România se află pe locul trei în UE la vaccinare, a mai spus Cîţu.

Premierul Florin Cîţu s-a aflat într-o vizită de lucru la Bruxelles, unde a avut întâlniri cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal