Avertismenul unui medic din prima linie: ''Momentul în care trebuie să alegem e aproape!''

Medicul Florin Roșu, șeful secției de Terapie Intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" din Iaşi, a vorbit la Antena 3 despre situaţia secţiei pe care o conduce.

Florin Roşu spune că fiecare pacient va beneficia de îngrijiri de Terapie Intensivă, indiferent de vârstă, statut social şi comorbidităţi.

''Trecem printr-o perioadă nu dificilă, foarte dificilă. Dacă nu ne vom da cu toţii mână cu mână astfel încât să trecem peste perioada aceasta, sigur perioada de cumpănă se va prelungi. Întradevăr, în momentul de faţă, în Iaşi, dacă discutăm de pacientul care trebuie să primească îngrijire de Terapie Intensivă, lucrăm la capacitate maximă. Vom face tot posibilul şi sigur, ne va reuşi cel puţin pentru o perioadă, ca fiecare pacient, indiferent de vârstă, indiferent de statutul social, indiferent de comorbidităţi, să primească îngrijiri coresounzătoare de Terapie Intensivă, astfel încât să aibă o şansă, aşa cum fiecare dintre noi merităm.

Din nefericire, situaţia Italiei, a Spaniei se apropie din ce în ce mai mult de noi. Până în momentul de faţă, medicii de Terapie Intensivă, împreună cu medicii de boli infecţioase, am reuşit să gestionăm cazurile care întradevăr aveau nevoie de Terapie Intensivă şi nu am ajuns în situaţia în care trebuie să alegem între pacienţi. Nu cred că are nimeni decenţa, cadenţa, să poată să aleagă între doi pacienţi, indiferent de vârstă, de comorbodităţi. Ne dorim să nu ajungem în situaţia asta.

Medicul trage un semnal de alarmă şi spune că va fi nevoie de comisii medicale pentru a decide asupra vieţii unui om.

În momentul de faţă nu aflăm în această situaţie, dar momentul este foarte aproape. În momentul în care va trebui să luăm aceste decizii, sigur va fi o luptă interioară şi sigur vom face comisii medicale, pentru că nu poate un singur medic să decidă asupra vieţii unui om. Vom face comisii medicale şi în consecinţă, vom alege pacientul care are cele mai multe şanse de a trece peste această perioadă dificilă. Să sperăm că nu vom ajunge în această situaţie!'', a spus Florin Roşu, şeful secţiei ATI a Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi.