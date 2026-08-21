Florin Salam, audiat la DIICOT în dosarul unui club de noapte din Capitală. Acolo a mai fost chemat și Tzancă Uraganu

<1 minut de citit Publicat la 13:40 21 Aug 2026 Modificat la 13:49 21 Aug 2026

Florin Salam, audiat la DIICOT în dosarul unui club de noapte din Capitală. FOTO: Antena 3 CNN

Cântărețul de manele Florin Salam a venit vineri la DIICOT, pentru a fi audiat în dosarul unui club de noapte din București în care procurorii anchetează presupuse fapte de trafic de droguri și prostituție.

Surse au declarat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că artistul a fost chemat în calitate de martor.

Florin Salam nu a făcut declarații la sosirea la sediul DIICOT.

Dosarul a fost deschis de procurorii DIICOT în luna februarie. Anchetatorii suspectează că o grupare ar fi folosit un club de noapte drept paravan pentru activități ilegale. În localul respectiv ar fi avut loc consum de substanțe interzise și acte de prostituție.

Săptămâna trecută, în același dosar, a fost audiat ca martor și cântărețul Andrei Velcu, cunoscut sub numele de scenă Tzancă Uraganu.

Surse apropiate anchetei susțin că Florin Salam și Tzancă Uraganu ar fi frecventat clubul de noapte vizat de investigație, situat în apropierea centrului Capitalei.