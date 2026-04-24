Fostul adjunct al SIS Moldova e extrădat din România. Alexandru Bălan e acuzat că vindea secrete KGB-ului din Belarus

Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat că ar fi transmis informații secrete către o putere străină, este escortat vineri de Poliția Română și va fi predat autorităților de la Chișinău pentru executarea pedepsei.

Poliția Română anunță că bărbatul, în vârstă de 47 de ani, va fi escortat până la punctul de trecere a frontierei Albița, unde va fi predat autorităților moldovene, în baza unei decizii a Curții de Apel București, pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.

Bălan este cercetat pentru tentativă de trădare, fiind acuzat că ar fi transmis, în mod repetat, informații secrete de stat. El a fost reținut pe 9 septembrie 2025 și ulterior arestat preventiv, în urma unei anchete derulate de DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate.

Investigația, coordonată cu sprijinul EUROJUST, a implicat și servicii de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și procurori din aceste țări și din Republica Moldova.

Potrivit anchetatorilor, începând din 2024 și până la momentul reținerii, fostul oficial ar fi transmis informații clasificate către ofițeri ai serviciului de securitate din Belarus (KGB), punând în pericol securitatea națională a României.

Procurorii spun că, în perioada 2024-2025, acesta s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți belaruși, întâlniri în cadrul cărora ar fi primit instrucțiuni și bani pentru informațiile furnizate.

Alexandru Bălan a fost trimis în judecată în luna februarie și se află în arest din 10 septembrie 2025, măsura fiind prelungită de mai multe ori de instanțele din București.