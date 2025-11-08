Fostul senator PSD Marius Isăilă, arestat pentru 30 de zile după ce a încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării

Publicat la 18:47 08 Noi 2025

Marius Isăilă a încercat să-l mituiască pe ministrul Apărării cu un milion de euro. Foto: Agerpres.

Tribunalul București a admis, vineri, cererea DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a fostului senator Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica. Procurorii susțin că fostul senator ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării.

Isăilă a fost reținut, joi, pentru 24 de ore și vineri a fost dus în fața unui judecător de la Tribunalul București. Magistratul a decis ca fostul senator să fie arestat pentru 30 de zile.

DNA a emis un comunicat de presă în legătură cu acest caz, în care nu-i menționează numele fostului senator, însă surse judiciare au precizat că este vorba de Marius Ovidiu Isăilă.

„Procurorii din cadrul DNA - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 06 noiembrie 2025, a inculpatului I.M.O., persoană fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt. În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul Apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., cu acționar unic Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată', a transmis DNA.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, fostul senator executând, anterior, o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție. Astfel, în noiembrie 2019, Marius Ovidiu Isăilă a fost condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.