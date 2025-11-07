Moșteanu, după ce numele său a apărut într-un dosar DNA: A încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro. Am refuzat categoric

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat vineri după apariția informațiilor privind reținerea fostului senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, acuzat de procurorii anticorupție că ar fi încercat să-i cumpere influența cu suma de 1 milion de euro pentru facilitarea unui contract cu compania de stat Romtehnica.

„Lupta împotriva corupției nu e un slogan pentru mine, e o linie roșie. Recent, o persoană a încercat să îmi cumpere influența cu un milion de euro pentru a facilita un contract cu Romtehnica. Am refuzat categoric orice întâlnire cu acea persoană. Sunt martor în dosar și sprijin pe deplin autoritățile pentru clarificarea faptelor. Știu că deranjez multe socoteli ca ministru al Apărării și probabil de aceea s-au înmulțit atacurile și fake news-urile împotriva mea. Nu mă voi da la o parte niciun milimetru”, a scris Moșteanu într-o postare pe Facebook.

Ce acuzații aduc procurorii DNA

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, Marius Ovidiu Isăilă ar fi promis, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, prin intermediul unui martor, suma de 1 milion de euro care ar fi urmat să ajungă la ministrul Apărării, pentru a interveni asupra conducerii C.N. Romtehnica S.A., companie aflată în subordinea ministerului.

În schimbul acestei intervenții, fostul senator ar fi urmărit încheierea unor contracte comerciale între Romtehnica și o firmă privată. Promisiunea ar fi fost reiterată pe 24 octombrie, conform documentelor anchetatorilor.

DNA precizează că Isăilă este acuzat de cumpărare de influență, infracțiune comisă în stare de recidivă, după ce în 2019 fusese condamnat definitiv la 5 ani și 4 luni de închisoare pentru trafic de influență și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Inițial, joi seara, fostul senator a fost reținut pentru 24 de ore, iar vineri Tribunalul București a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.