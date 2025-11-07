Numele lui Ionuț Moșteanu, într-un nou dosar DNA. Un fost senator PSD ar fi promis 1 milion de euro pentru o intervenție la Romtehnica

Fostul senator PSD Marius Isăilă, stânga, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, Dreapta. Sursa foto: Colaj Agerpres Foto

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus reținerea pentru 24 de ore a fostului senator PSD Marius Ovidiu Isăilă, identificat în documentele anchetei cu inițialele I.M.O., potrivit surselor Antena 3 CNN. Acesta este acuzat de cumpărare de influență, infracțiune comisă în stare de recidivă, după ce anterior a executat o pedeapsă cu închisoarea tot pentru fapte de corupție.

Potrivit ordonanței procurorilor, în datele de 9 și 15 octombrie 2025, la București, Isăilă ar fi promis, prin intermediul unei alte persoane (martor în cauză), suma de 1 milion de euro care ar fi urmat să ajungă la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru a interveni asupra conducerii companiei de stat C.N. Romtehnica S.A..

În schimbul acestei intervenții, fostul senator ar fi urmărit încheierea unor contracte comerciale între Romtehnica și o societate privată. Promisiunile ar fi fost reiterate pe 24 octombrie 2025, arată anchetatorii.

DNA menționează că lui Marius Isăilă i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile care i se impută, conform art. 309 din Codul de procedură penală.

Vineri, acesta va fi prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În noiembrie 2019, Marius Ovidiu Isăilă a fost condamnat definitiv la 5 ani şi 4 luni pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.