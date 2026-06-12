Furtunile au adus dezastru în țară: străzile s-au transformat în râuri, apele au intrat în case. DSU: 15 județe și Capitala, afectate

2 minute de citit Publicat la 10:11 12 Iun 2026 Modificat la 10:12 12 Iun 2026

Echipele de urgență au intervenit după furtunile și precipitațiile abundente care au afectat 15 județe și Capitala. Foto: DSU / Facebook

Furtunile puternice au făcut prăpăd în toată țara, în ultimele ore.

În numeroase localități, străzile s-au transformat în râuri, gospodăriile au fost inundate, podețele au fost rupte de viituri iar copacii au fost doborâți de vânt.

Inclusiv în Capitală a plouat abundent.

Imagini difuzate de Antena 3 CNN arată mașini pe străzi cu apa trecând mult dincolo de garda la sol a autovehiculelor.

"Ajunge apa la geam. În garaj e plin de apă", spune o femeie din județul Botoșani într-o secvență filmată după fenomenele meteo.

Meteorologii avertizează că episoadele de vreme severă vor continuă, iar autoritățile rămân în alertă.

Furtunile continuă în Muntenia și Dobrogea, vineri

"Județele din nordul, vestul și centrul țării s-au aflat sub Cod Portocaliu până vineri, la ora 10 dimineața.

Acolo a plouat foarte mult. S-au înregistrat cantități de până la 50 de litri pe metru pătrat și vânt cu aspect de vijelie.

Izolat au fost și căderi de grindină. De la ora 10:00 intră în vigoare o nouă atenționare.

Aceasta vizează Muntenia și zona Dobrogei, unde, pe parcursul întregii zile, sunt anunțate averse cu tunete, fulgere, de asemenea, intensificări de vânt ce pot atinge la rafală viteze de 40 - 50 de kilometri pe oră.

Temperaturile sunt mai scăzute vineri în toate regiunile țării. Ele pornesc de la 16 grade în zona de nord a Moldovei și ar putea ajunge în partea de sud a Banatului la 26 de grade, valoare ce reprezintă maxima prognozată la nivel național.

Așadar, vorbim de vreme mai răcoroasă. De sâmbătă, însă, vremea începe din nou să se încălzească, astfel că temperaturile la finalul acestei săptămâni ajung din nou la valori de 30 sau chiar 31 de grade Celsius, anticipate pentru luni după-amiază.

În București, vremea va fi mai răcoroasă, cu o maximă de cel mult 22 de grade, vineri. De sâmbătă, vremea începe să se încălzească din nou în Capitală, cu o maximă anticipată de 26 de grade. Duminică și luni sunt așteptate valori maxime de 30 - 31 de grade", a relatat Denisa Țicu, prezentatoarea rubricii meteo la Antena 3 CNN.

DSU: 15 județe și Capitala au fost afectate de fenomenele meteo din ultimele ore

"Urmare a manifestării fenomenelor meteorologice prognozate, în perioada 11.06.2026, ora 08:00 –12.06.2026, ora 08:00 au fost înregistrate efecte la nivelul a 28 localități din 15 județe (AB, BC, BT, CJ, DB, GJ, IS, IF, NT, OT, PH, SB, SV, VN, VL) și municipiul București.

Forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 13 case, 36 curți, 3 anexe gospodărești, 15 beciuri, 1 agent economic, de pe o stradă, precum și pentru degajarea elementelor de construcție de la 1 acoperiș de bloc și a 8 copaci căzuți, fiind afectate 4 autoturisme.

Circulația rutieră a fost temporar afectată pe 2 drumuri naționale, (DN 15/NT și DN 15B/NT) din cauza copacilor căzuți pe carosabil.

La acest moment, mai sunt intervenții în desfășurare pentru evacuarea apei în localitatea Drăgănești-Olt din județul Olt.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluția situației operative și sunt pregătite să intervină pentru protejarea populației și limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate", a comunicat Departamentul pentru Situații de Urgență într-o postare pe Facebook.