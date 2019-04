Gelu Voican Voiculescu: Dosarul Revoluţiei, o absurditate

foto: Agerpres

Dosarul Revoluţiei "este o absurditate", pentru că "o revoluţie nu se dă în judecată" şi, în acelaşi timp, nu există un document care să ateste că membrii CFSN au decis moartea a 862 de persoane, a declarat pentru Agerpres, Gelu Voican Voiculescu, director al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (IRRD).



Potrivit acestuia, anunţul referitor la trimiterea în instanţă a dosarului "Revoluţiei din decembrie 1989" era unul de aşteptat, dar procurorul Augustin Lazăr, cel care a făcut anunţul, "nu avea autoritatea morală să mai apară în public".



"Era de aşteptat, un dosar început trebuie sa fie finalizat şi mai departe trimis în judecată. Nu avea autoritatea morală să mai apară public (n.r. - Augustin Lazăr), dar ăştia sunt oamenii", a afirmat Voican Voiculescu.



Voican Voiculescu a mai menţionat că dosarul în sine "este o absurditate", cei ucişi în evenimentele din decembrie 1989 fiind chiar "tovarăşi" ai celor din CFSN.



"În privinţa dosarului ca atare, el este o absurditate pentru că o revoluţie nu se dă în judecată. O revoluţie e o discontinuitate, o ruptură în viaţa unei societăţi şi este un eveniment violent şi profund ilegal în raport cu ordinea de drept existentă anterior. Ni se impută nouă, CFSN, cei care am reluat puterea la 22 decembrie 1989 că am fi responsabili de moartea a 862 de persoane. Se uită însă elementul semnificativ că toţi aceşti defuncţi au fost până în seara de 25 decembrie 1989, când s-a anunţat execuţia soţilor Ceauşescu. Noi eram teoretic la putere, dar nu exercitat efectiv puterea după 22 decembrie, abia la 27 decembrie s-au diferenţiat structurile - s-au numit guvernul, structurile şi aşa mai departe", a spus Voican Voiculescu.



De asemenea, el a adăugat că nu există vreun document care să certifice că 862 de persoane au murit la ordin, aşa cum arată o acuzaţie din dosarul Revoluţiei din decembrie 1989, decesul acestora petrecându-se "în fluxul evenimentelor".



"Nu există un ordin prin care noi am fi determinat moartea acestor 862 de persoane care erau asemenea nouă, erau colegii noştri, tovarăşii noştri. Ce motive am fi avut să determinăm moartea lor? Nu există niciun fel de ordin, de document, de ceva semnat de unul dintre noi, membrii CFSN - care nu era diferenţiat (n.r. în structuri de putere) - prin care să rezulte moartea acestor oameni. Deci acest lucru s-a întâmplat în fluxul evenimentelor, care într-o revoluţie sunt incontrolabile, din păcate", a menţionat directorul IRRD.



Fostul preşedinte Ion Iliescu a fost trimis în judecată de procurorii militari pentru săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii în dosarul "Revoluţiei din decembrie 1989".



De asemenea, au fost trimişi în judecată Gelu Voican Voiculescu, fost vice-prim ministru, şi gen. (rtr.) Iosif Rus, fost şef al Aviaţiei Militare.