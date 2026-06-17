Generalul Gheorghiţă Vlad a discutat cu şeful Armatei din Ucraina despre creșterea capacității de monitorizare din regiunea Mării Negre

Șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad. Foto: Inquam Photos/Pană Tudor

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a anunţat, miercuri dimineaţă, că a discutat, prin, videoconferinţă, cu omologul din Ucraina, despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre. "Am subliniat importanța menținerii unor canale permanente de comunicare și a schimbului de informații relevante pentru o înțelegere cât mai clară a situației operative, astfel încât deciziile și măsurile adoptate să răspundă eficient evoluțiilor din regiune", a transmis Gheorghiţă Vlad.

Şeful Armatei din România a precizat că "această convorbire se înscrie în seria contactelor periodice".

"Am avut o convorbire în sistem videoconferință cu șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi.

În cadrul discuțiilor am analizat evoluțiile recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre și implicațiile acestora asupra stabilității regionale.

Am abordat aspecte referitoare la evaluarea mediului de securitate, măsurile de creștere a capacității de monitorizare și avertizare, precum și modalitățile de consolidare a coordonării între structurile militare", a afirmat generalul Gheorghiţă Vlad.

"România rămâne un aliat responsabil"

"Am subliniat importanța menținerii unor canale permanente de comunicare și a schimbului de informații relevante pentru o înțelegere cât mai clară a situației operative, astfel încât deciziile și măsurile adoptate să răspundă eficient evoluțiilor din regiune.

Această convorbire se înscrie în seria contactelor periodice pe care le menținem la nivel militar, în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al necesității unei coordonări eficiente în regiunea Mării Negre. România rămâne un aliat responsabil și un partener de încredere, preocupat de consolidarea securității și stabilității regionale", a mai adăugat şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad.

Ucraina a recunoscut că drona explodată în Portul Constanța îi aparține

Ucraina a recunoscut că drona maritimă care a explodat, vineri, 5 iunie, în Portul Constanța îi aparținea. Potrivit autorităților din țara vecină, drona ar fi fost perturbată de sistemele electronice rusești, iar țara noastră ar fi fost avertizată de pericol.

Drona din Portul Civil Constanţa era o dronă ucraineană scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic ruseşti, au anunţat Forţele Navale ucrainene. În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie şi a plutit în derivă către coasta României.