Generația care dezvoltă România: încep înscrierile pentru ediția 2026 a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Există o categorie de tineri care reușesc să ducă numele României în toată lumea. Sunt olimpicii, artiștii, inovatorii și antreprenorii care demonstrează că identitatea națională nu se exprimă doar prin tradiție, ci și prin performanță. Lor li se adresează ediția 2026 a campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Proiectul, ajuns la a treia ediție, a devenit o platformă de recunoaștere a valorilor autentice. Din 2024 până acum, 200 de copii și tineri au fost incluși în campanie, selectați din domenii care definesc modernitatea României: educație, știință, inovație, cultură, sport, arte performative. În spatele fiecărei povești se află o formă de curaj de a construi viitorul fără a renunța la rădăcini.

Mulți dintre cei înscriși în edițiile anterioare au fost distinși cu medalii la olimpiade internaționale, au obținut burse la academii de prestigiu sau au fost invitați la conferințe globale. Dar dincolo de premii, campania a pus în lumină o altă dimensiune: legătura dintre excelența individuală și identitatea colectivă. Într-o Românie în care cultura este adesea separată de educație și știință, proiectul a arătat că performanța devine o formă de expresie culturală atunci când este pusă în serviciul comunității.

Fundația Dan Voiculescu a construit în jurul acestei campanii o rețea de colaborare între tineri, profesori, cercetători și instituții culturale. Ideea centrală este că dezvoltarea unei țări nu se măsoară doar prin PIB, ci prin capacitatea de a produce valori durabile, oameni care știu să transforme cunoașterea în sens și progres. Campania oferă acestor tineri recunoaștere publică și acces la contexte de mentorat, cercetare și dialog cu mediul academic și economic.

În ediția 2026, accentul cade pe continuitate. Într-o perioadă în care modelele publice se schimbă rapid, astfel de inițiative readuc în atenție valori precum demnitatea, educația și responsabilitatea. A fi „un tânăr pentru dezvoltarea României” înseamnă a construi în jurul propriei pasiuni o formă de contribuție la binele comun.

La nivel cultural, campania a reușit să unifice generații: copiii români de azi citesc Eminescu, creează aplicații, compun muzică sau proiectează roboți. Toate acestea fac parte din aceeași identitate, una care îmbină tradiția cu creativitatea și spiritul critic.

România are nevoie de o astfel de generație care nu fuge din țară, care nu așteaptă soluții, ci le creează. Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” arată că această generație există deja și că are nevoie doar de încrederea noastră.