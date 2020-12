George Simion (AUR): S-ar putea să avem anticipate prezidențiale sau parlamentare

„S-ar putea să avem și alegeri anticipate, prezidențiale sau parlamentare. Noi dacă nu votăm niciun guvern și cerem suspendarea lui Klaus Iohannis să nu așteptăm până-n 2024, pentru că națiunea română are nevoie de conducători acum, nu în 2024”, a spus George Simion, vineri, la emisiunea Marius Tucă Show.

De ce vrea AUR să pună mâna pe putere

George Simion, a declarat, joi seara, că partidul său și-a propus să „pună mâna pe putere” nu pentru a o păstra. Co-președintele AUR afirmă că vrea să o predea adevăraților profesioniști pe care i-au întâlnit în deplasările prin țară. Simion susține că, spre deosebire de partidele clasice, AUR vrea să pună pe primul loc interesul națiunii, și nu pe cel de partid.

„Noi AUR am găsit în rândul patrioților, în rândul rețelei profesioniștilor, în rândul patrioților și alte categorii sociale. Noi am venit cu dinamismul, noi am fost cu campania, care spune că este timpul să punem profesioniști la conducerea țării, este timpul să renunțăm la politica asta partinică și să renunțăm la interesul fiecărui partid și să punem interesul națiunii române să primeze. În ultimii ani am cunoscut mulți profesionisti, la nivel de transporturi, infrastructură, cercetare și învățământ și mai căutăm, ei bine, acesta este rolul AUR, încercăm să punem acești profesioniști la conducerea țării, nu vrem să ajungem noi la conducerea țării”, a declarat George Simion, la TVR.

George Simon (AUR), despre negocierile pentru noul guvern: O cacealma! Vom iniţia suspendarea lui Iohannis

George Simion a spus, în cursul zilei de joi, că preşedintele Klaus Iohannis dă din nou dovadă de dispreţ faţă de votul românilor. Copreşedintele AUR spune din nou că dacă PSD nu va iniţia suspendarea preşedintelui, o va face Alianţa pentru Unirea Românilor. Şi asta în condiţiile în care numirea şi negocierea guvernului Cîţu este considerată o cacialma.

"Este stilul cu care ne-a învăţat Klaus Iohannis de dispreţ total faţă de votul românilor, de batjocură faţă de poporul român. Îmi menţin afirmaţile: dacă PSD nu îşi ia în serios rolul de prim-clasat în preferinţele românilor la aceste alegeri, o să ne luăm noi treaba în serios - să facem opoziţie şi să iniţiem suspendarea lui Klaus Iohannis pentru această batjocură", a declarat George Simion la Antena3.

Cu privire la posibila prezenţă la Cotroceni, la negocierile oficiale ale guvernului, de săptămâna viitoare, liderul AUR afirmă că e numirea lui Cîţu e o cacealma:

"Mi se pare o cacialma această propunere a lui Florin Cîţu. Ci siguranţă e folosită doar ca tratative dintre partidele domnului Iohannis, pentru a acapara mai multe ministere. Aşteptăm să vedem şi care este propunerea adevărată, că nu poate fi acest fost ministru de Finanţe care s-a împrumutat într-un an cât generaţia părinţilor şi bunicilor noştri într-o viaţă. Nu poate să fie o propunere serioasă de prim-ministru"