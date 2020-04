Gigi Becali: Am construit o mănăstire pe un munte. Au zis că dosar penal, le-am zis că Hristos a făcut-o

Patronul FCSB a mărturisit că a fost luat la întrebări în privința finanțării construcției și a fost amenințat cu dosar penal.

"Am construit eu o mânăstire, undeva pe un munte. Nu ştie nimeni. Am făcut-o în taină şi a fost o discuţie acolo că nu ştiu ce, că s-a făcut, că dosare penale… Şi până la urmă au zis că Becali a făcut-o… Au zis că dosar penal… Bine, dar le-am zis eu: am vorbit noaptea cu Hristos şi mi-a spus că a făcut o mânăstire. El, Hristos a făcut-o. ‘Păi cum, domnul Becali, a făcut-o?’ Păi a făcut-o Hristos şi mi-a arătat mie unde a făcut-o", a povestit Gigi Becali într-un interviu acordat România TV.