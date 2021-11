Doctorul Gindrovel Dumitra: ”Să moară peste 500 de oameni înseamnă 10 autobuze care cad în prăpastie, ca în Muntenegru. Atunci am avut doliu naţional”

„Numărul de decese pe care le avem astăzi – să ne moară peste 400, 500 de oameni înseamnă zece autobuze. Sunt 10 autobuze care se prăbuşesc într-o prăpastie în Muntenegru, ce s-a întâmplat acum câţiva ani. Şi pentru că au murit atunci am avut doliu naţional câteva zile, acum trecem cu seninătate peste acest lucru. Am avut experienţa şi am rememorat victimele de la Colectiv. Acum avem aproape de 8-10 ori mai multe victime”, spune Gindrovel Dumitra.

Medicul precizează că mortalitatea crescută este determinată și de „inaccesibilitatea sistemului sanitar pentru celelalte afecțiuni”:

„Este binecunoscut faptul că excesul de mortalitate într-o pandemie se datorează şi inaccesibilităţii sistemului sanitar pentru celelalte afecţiuni. Ne aflăm într-o asemenea situaţie şi cred că Guvernul trebuie să găsească toate mijloacele pentru a limita la maxim toate pierderile de vieţi omeneşti.”, a declarat Gindrovel Dumitra, pentru Observator.

Record absolut de decese în ultimele 24 de ore

Potrivit bilanțului COVID-19 de ieri, 2 noiembrie, în ultimele 24 de ore au fost raportate de către INSP 591 de decese.

Dintre cele 591 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 1 la categoria de vârstă 20-29 ani, 6 la categoria de vârstă 30-39 ani, 19 la categoria de vârstă 40-49 ani, 60 la categoria de vârstă 50-59 ani, 162 la categoria de vârstă 60-69 ani, 187 la categoria de vârstă 70-79 ani și 155 la categoria de vârstă peste 80 ani.

555 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 14 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 22 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

