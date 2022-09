Gravidă lăsată să aștepte până i-a murit copilul în pântece: ”Mi s-a spus că așa a vrut Dumnezeu să fie o lecție pentru mine”

O gravidă în 39 de săptămâni, diagnosticată cu urgență la naștere a fost internată și lăsată să aștepte în rezerva până când fătul a murit în pântec.

Deși se internase în spital dimineața la ora 8:00 și medicul declasare că este o urgență, femeia a așteptat până seara la ora 19:00 pentru a fi refăcută o testare a funcțiilor vitale ale fătului, moment la care s-a constatat că decedase.

Elena Andrada a povestit la Antena 3 prin ce a trecut în spital și de ce a fost lăsată să aștepte atâtea ore într-un salon

”Am fost internată la 38 de săptămâni și 4 zile și medicul văzuse la 36 de săptămâni că este o problemă și că oxigenul nu ajunge la placentă.

Am fost chemată și am rămas în spital, am fost monitorizată apoi am mers în salon și a venit doamna doctor înainte să plece acasă să îmi spună că medicul de gardă știe situația.

Nu a venit însă nimeni, a venit o asistentă să îmi spună că urmează să fac o investigație.

Eram la baie, am mers după și am stat să aștept. Mi s-a făcut rău, am căutat-o și nu am găsit pe nimeni. Am așteptat cam 2 ore.

Asistenta a venit și mi-a spus că pot merge cu ea la ecograf, atunci a chemat-o pe doamna doctor care era de gardă, s-a uitat pe monitor și mi-a spus, da, copilul nu mai este, a murit.

Nu mi-a spus nimic apoi, au încercat să îmi inducă nașterea și nu s-a putut, eu voiam să nasc natural dar nu s-a putut și am stat 20 de ore, nu am mai rezistat, simțeam că mor și i-am rugat să îmi facă cezariană pentru că băiețelul meu mă aștepta acasă.

Mi-au spus că fătul poate rezista și 3 săptămâni mort în burtă. Îmi doream enorm acest copil și mi s-a spus că așa a vrut Dumnezeu să fie o lecție pentru mine, dar nu are cum să fie o lecție pentru mine.

Îmi doream până în 30 de ani să am și fetiță și băiat și așa a fost” a spus pacienta Elena Andrada în exclusivitate la Antena 3.