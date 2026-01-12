Grevă feroviară în Franța. Care sunt recomandările MAE pentru cetățenii români ce călătoresc în această țară

1 minut de citit Publicat la 22:09 12 Ian 2026 Modificat la 22:09 12 Ian 2026

sursa foto: Getty

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța că marți, 13 ianuarie, este anunțată o grevă națională a conductorilor și controlorilor feroviari, care ar putea afecta semnificativ circulația trenurilor, relatează Agerpres.

Potrivit MAE, sunt așteptate perturbări pe toate liniile operate de SNCF Călători, inclusiv TGV, Ouigo, iNOUI, TGV Europe și Intercités.

Autoritățile române recomandă pasagerilor să se informeze din timp și să urmărească actualizările publicate de operatorul feroviar francez pe site-urile oficiale: sncf.com și sncf-connect.com, la secțiunea dedicată situațiilor de trafic perturbat.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33 1 47 05 29 66 și +33 1 47 05 27 55.

În cazul unor situații speciale sau de urgență, MAE pune la dispoziție următoarele numere de permanență, în funcție de circumscripția consulară:

Paris: +33 6 80 71 37 29

Marsilia: +33 6 10 02 71 64

Lyon: +33 6 43 62 77 36

Strasbourg: +33 6 27 05 00 22

MAE recomandă, de asemenea, consultarea paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice și consulare din Franța, precum și a site-ului mae.ro, și reamintește că cetățenii români care călătoresc în străinătate pot folosi aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații utile și actualizate de călătorie.