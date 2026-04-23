Gura Vadului a devenit prima localitate oenoturistică din România. Cum vor autoritățile locale să atragă turiștii

Gura Vadului a devenit prima localitate oenoturistică din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Comuna Gura Vadului din Prahova a devenit prima localitate oenoturistică din România - adică un loc unde turismul se leagă direct de vin: vizite în podgorii, degustări la crame și experiențe culinare locale. Autoritățile locale spun că este un prim pas pentru a atrage turiști și a valorifica mai bine potențialul zonei.

„Oenoturism înseamnă turism viticol, înseamnă degustări de vinuri, vizite în podgorii, bineînţeles, punerea în evidenţă a gastronomiei locale. Asta înseamnă dezvoltare. Dacă ne uităm stânga-dreapta, vedem podgorii întregi de vii şi trebuie să punem în evidenţă de fapt toată această bogăţie pe care o UAT Gura Vadului o are şi, bineînţeles, trebuie promovată. Este o oportunitate de care aţi profitat şi aţi ajuns aici. Trebuie să mergem mai departe, trebuie să vedem turişti, trebuie să vedem oameni în zonă şi, bineînţeles, să puneţi în evidenţă toată această bogăţie pe care o aveţi", a transmis, în cadrul evenimentului, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, potrivit Agerpres.

Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Vinului", Constantin Badea, a explicat că acest pas este o normalitate şi un început de drum.

„E o normalitate, e un început de drum. Se va continua cu celelalte patru localităţi care figurează în anexa legii, respectiv Urlaţi, Boldeşti Scăeni, Ceptura şi Valea Călugărească, şi nu vă ascund faptul că am iniţiat un demers legislativ la Parlament pentru a completa anexa respectivă cu alte localităţi, respectiv Fântânele, Vadu-Săpat, şi bineînţeles lucrurile pot continua, căci crame şi plantaţii se vor dezvolta", a precizat acesta.

Potrivit lui Constantin Badea, există şi intenţia de a crea patru parcuri de autorulote la Fântânele, Gura Vadului, Vadu Săpat şi Urlaţi pentru a sprijini turismul din zonă.

„Noi am depus de curând patru proiecte de parcuri pentru autorulote. Este un mecanism de finanţare care va începe în toamnă, în valoare de 70 milioane de euro, care vizează dezvoltarea infrastructurii turistice", a explicat sursa citată.

Preşedintele concursului VINARIUM, Cătălin Păduraru, a arătat că acesta este un model de dezvoltare care funcţionează în ţări mari viticole.

„Vorbim de o mare oportunitate. Nu e vorba doar despre cei care produc vin, este vorba despre toţi cei care îşi vor putea valorifica forţa de muncă sau o ofertă de tot felul de alte produse. E un model de dezvoltare care funcţionează în ţări mari viticole, este o şansă pentru zona rurală să se trăiască aproape ca în condiţii urbane, este o cale deschisă, aşa cum spunem de cele mai multe ori, pentru migraţia inversă. Dacă accentuăm sau apăsăm pedalele potrivite, vom putea avea şi oenoturism cu rulota, care, cel puţin pentru moment, suplineşte lipsa unei infrastructuri hoteliere. Oenoturismul cu rulota nu inhibă turismul hotelier, dimpotrivă, iar profilul turistului cu rulota este un profil special, de un om responsabil, prietenos cu natura, responsabil cu natura şi în general care caută lucrurile autentice", a afirmat acesta.