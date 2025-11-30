Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundaţii în judeţul Tulcea: risc crescut pe două râuri

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să fie vigilenți. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică o avertizare Cod portocaliu de inundaţii valabilă pe râurile mici din judeţul Tulcea până la miezul nopţii, relatează Agerpres. Hidrologii avertizează că riscul este crescut pe râurile Taiţa şi Slava.



Potrivit hidrologilor, până la ora 24:00, ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi depăşiri ale Cotelor de Inundaţie pe râurile mici din judeţul Tulcea.



Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Taiţa şi Slava.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să fie vigilenți, să evite deplasările în apropierea apelor și să urmărească evoluția situației prin canalele oficiale.

Alertă hidrologică a fost și pe râurile din județul Argeș.