ÎCCJ anulează condamnarea de 6 ani a fostului șef CNAS, Lucian Duță, acuzat că a luat peste 6 milioane de euro mită

Lucian Duţă a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018. Foto: Agerpres

Fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duță, scapă de condamnarea de șase ani la închisoare, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a dispus anularea sentinței. Duță a fost găsit vinovat în 2022, într-un dosar în care a fost acuzat că a primit 6,3 milioane de euro mită pentru a acorda un contract din bani publici către două firme de software, relatează Agerpres.

Încarcerat în iulie 2022, Lucian Duţă a fost eliberat în septembrie 2025 de Instanţa supremă, când i s-a admis în principiu o cale extraordinară de atac, recursul în casaţie, iar pedepsa i-a fost suspendată.



Iar acum un complet de judecători format din Iulian Dragomir, Luminiţa Criştiu-Ninu şi Adriana Ispas a decis încetarea procesului penal, pe motiv că faptele de care era acuzat Lucian Duţă s-au prescris.



Fostul șef CNAS trebuie însă să plătească prejudiciul din dosar.



„Admite recursul în casaţie formulat de inculpatul Duţă Nicolae - Lucian împotriva deciziei penale nr. 1049/A din data de 25 iulie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti. Casează în parte hotărârea atacată, numai sub aspectul acţiunii penale, cu referire la inculpatul Duţă Nicolae-Lucian şi rejudecând, în aceste limite, în baza art.448 alin.1 pct. 2 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art.396 alin. 6 din Codul de procedură penală şi art. 16 alin. 1 lit. f teza a II-a din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Duţă Nicolae-Lucian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită, în formă continuată.

Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 3783 din 25.07.2022, emis de Tribunalul Bucureşti în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Duţă Nicolae-Lucian. Menţine dispoziţiile privind confiscarea specială precum şi măsurile asiguratorii conform sentinţei penale nr.1407/F/27.11.2020 pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia I-a penală, în dosarul nr.45188/3/2018, şi deciziei penale sus-menţionate. Definitivă”, se arată în decizia instanţei.

Judecătoarele care l-au condamnat, excluse din magistratură

Cele două judecătoare de la Curtea de Apel Bucureşti care l-au condamnat pe Lucian Duţă, respectiv Daniela Panioglu şi Alina Nadia Guluţanu, au fost excluse de CSM din magistratură în decembrie 2022, pe motiv că au dezvăluit în motivarea de condamnare faptul că doi procurori de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa au încercat să îl ajute pe Lucian Duţă să scape de acuzaţii. Ulterior, Instanţa supremă a anulat decizia CSM de excludere.



Lucian Duţă a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2018, fiind acuzat că, în perioada 2010 - 2012, în calitate de preşedinte al CNAS, a pretins de la reprezentanţii a două firme de software un comision de 10% din valoarea fiecărui act adiţional sau contract pe care l-a semnat în această calitate şi a primit suma totală de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 euro prin transferuri bancare şi 800.000 euro în numerar.



Sumele de bani au fost remise lui Duţă fie în numerar (în mai multe tranşe), fie prin virament în contul unei companii offshore înregistrată în Insulele Antile şi cu conturi bancare deschise în Elveţia.



DNA mai susţinea atunci că Lucian Duţă ar fi primit mită în legătură cu încheierea şi derularea unui act adiţional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea şi operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România.



De asemenea, el ar fi primit bani în legătură cu încheierea şi derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea soluţiei informatice de implementare a Cardului Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate şi interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.