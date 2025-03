Ilie Bolojan a vorbit la telefon cu Mark Rutte: „România e pregătită să crească investițiile în apărare”. Ce i-a transmis șeful NATO

Președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a avut luni o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, transmite Administrația Prezidențială.

În cadrul discuției, Ilie Bolojan a transmis că NATO rămâne principalul garant al securității României, iar Articolul 5 este cel care descurajează cel mai eficient amenințările și atacurile la adresa aliaților. De asemenea, a subliniat importanța relației transatlantice și a prezenței americane în Europa, esențiale pentru securitatea continentului.

„România continuă să contribuie la stabilitatea și securitatea Flancului Estic al NATO, alături de partenerii săi, și sprijină consolidarea securității în regiunea Mării Negre. În acest sens, țara noastră alocă 2,5% din PIB pentru apărare și este pregătită să crească investițiile în acest domeniu”, se mai arată pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Referindu-se la situația din Ucraina, președintele Bolojan a evidențiat necesitatea unei păci juste și durabile, precum și importanța menținerii sprijinului pentru această țară.

Secretarul general al NATO a mulțumit României pentru contribuția sa la nivel aliat, precum și pentru faptul că este un stat membru care acționează responsabil, ca un factor important de securitate și stabilitate în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic.

Mark Rutte a arătat că aceste eforturi sunt cu atât mai relevante în actualul context de securitate și a exprimat sprijinul NATO pentru consolidarea prezenței aliate în zonă.

Secretarul general a reafirmat angajamentul NATO și al Statelor Unite față de apărarea colectivă și Articolul 5, subliniind eforturile SUA pentru o pace durabilă în Ucraina.

De asemenea, secretarul general a salutat creșterea bugetului de apărare al României și a subliniat necesitatea ca și alți aliați europeni să adopte o abordare similară.

„Am avut o convorbire bună cu președintele interimar al României, Ilie Bolojan. România investește în apărare și am discutat despre consolidarea descurajării și apărării, inclusiv extinderea Scutului de Sud, precum și despre continuarea sprijinului pentru Ucraina”, a scris Mark Rutte pe X.

Had a good call with Romania’s acting President Ilie @Bolojan

Romania is investing in defence, and we discussed strengthening deterrence and defence, including the extension of Southern Shield, as well as continued support to Ukraine.