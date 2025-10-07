Imagine incredibilă cu un bătrân și o fetiță blocați pe plafonul unei mașini scufundate într-un canal din Argeș

Un bătrân și o fetiță s-au salvat la limită, marți, după ce mașina în care se aflau a căzut într-un canal de fugă. Cei doi s-au refugiat pe plafonul autoturismului care se scufunda și au așteptat sosirea pompierilor, care au reușit să-i aducă la mal. În imaginea surprinsă de salvatori, bărbatul o ține protector pe copilă de după umeri; amândoi sunt uzi până la piele și par speriați.

Incidentul a avut loc în comuna Băiculești din județul Argeș. Cei doi sunt vecini. Bărbatul a făcut o manevră greșită la volan și a ajuns cu mașina în canal.

El ar fi vrut să întoarcă autoturismul, care era parcat în apropierea canalului, dar a dat prea mult cu spatele și mașina a alunecat în apă.

Și el și copilul au reușit să iasă si au stat pe plafonul mașinii până când au fost salvați.

Au fost preluați cu stare hipotermică și duși la spital pentru mai multe investigații. Ambii sunt în stare de sănătate bună.