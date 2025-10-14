Imagini cu dezastrul lăsat pe plaje de firmele care au încheiat contractele de închiriere pe litoral

Reprezentanţii ANAR au declarat se vor organiza licitații pentru închirierea plajelor administrate de ABA Dobrogea-Litoral. Sursa foto: Facebook/Apele Române

Un peisaj dezolant pe litoralul românesc a fost filmat de oficialii de la Administrația Națională Apele Române (ANAR), unde operatorii de plajă au demolat construcțiile după ce contractele de închiriere au expirat. Oficialii de la ANAR au anunțat că operatorii trebuie să predea terenurile libere.

Vestea a fost dată de reprezentanţii din cadrul Administraţiei Naţionale Apele Române pe contul de Facebook al instituţiei şi, odată cu postarea, au fost făcute publice două fotografii și un videoclip cu resturile rămase după demolarea construcțiilor de pe plajele de la malul Mării Negre.

"Contractele de închiriere pentru sectoarele de plajă cu destinație turistică au încetat la termen, iar operatorii economici au obligația de a preda terenurile libere de sarcini", au scris cei de la ANAR într-o postare pe Facebook.

Oficialii de la Administrația Națională Apele Române au mai declarat recent că se vor organiza licitații pentru închirierea plajelor administrate de ABA Dobrogea-Litoral.

Anunțul privind neprelungirea contractelor de închiriere a fost făcut de ANAR și pe 6 octombrie: "Solicitările operatorilor economici în acest sens nu pot fi aprobate, întrucât ar încălca principiile legalității, transparenței și egalității de tratament între participanți".

Hotărârea de a nu prelungi contractele a fost luată după verificări care au indicat că suprafeţele închiriate nu corespundeau cu cele folosite efectiv.

"Noile licitații vor include extinderea suprafețelor disponibile și schimbarea categoriei unor sectoare de plajă. 50% din sumele obținute din închirierea plajelor vor reveni bugetului de stat, iar restul de 50% vor fi folosite pentru investiții în infrastructura de gospodărire a apelor – lucrări de întreținere, consolidare și protecție a plajelor Mării Negre", s-a mai precizat în acea postare.

"Pregătim o nouă etapă de administrare transparentă și eficientă a plajelor turistice. Nu vor exista prelungiri de contracte, ci licitații publice deschise, în care toți operatorii interesați vor avea șanse egale. Scopul nostru este să corectăm disfuncționalitățile constatate în trecut și să consolidăm încrederea publică în modul de gestionare a domeniului public al statului. Prin extinderea sectoarelor scoase la licitație și schimbarea categoriei de plajă, vom genera venituri mai mari la bugetul de stat și vom contribui la dezvoltarea durabilă a zonei costiere și la protejarea plajelor românești", a declarat Florin Ghiță, director general ANAR.