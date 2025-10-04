Imagini cu dezastrul provocat de ciclonul care a lovit România. În sudul ţării a plouat în câteva ore cât pentru două luni

În Bucureşti, doi copaci s-au prăbuşit peste două autoturisme aflate în deplasare. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ciclonul mediteranean care a lovit România a provocat haos în mai multe oraşe, inclusiv în Capitală. Traficul a fost blocat după ce mai multe străzi s-au inundat, deoarece sistemul de canalizare nu a mai făcut față cantității mari de apă. Numeroase acoperişuri au fost distruse de vântul care a avut rafale de peste 80 km/h şi sute de copaci au fost doborâți. Din nefericire, unii dintre arbori au căzut peste mașini. În Bucureşti, o femeie a avut nevoie de îngrijirile medicilor, după ce un copac s-a prăbuşit peste autoturismul în care se afla. Iar în Sibiu, un tânăr a ajuns şi el la spital de urgenţă, după ce un copac a căzut peste maşina pe care o conducea. Potrivit meteorologilor, în sudul ţării a plouat în câteva ore cât pentru două luni.

Ciclonul care a lovit ţara noastră a făcut ravagii în ultimele ore în mai multe zone, iar imaginile surprinse în timpul furtunilor sunt apocaliptice. În Constanţa s-a emis un mesaj Ro-Alert din cauza ploilor torenţiale, iar în Sibiu, un tânăr a ajuns la spital de urgenţă după ce un copac a căzut peste maşina lui.

Vântul a afectat inclusiv traficul aerian, conform sursei citate. Probleme majore au fost şi în Capitală, şi în judeţul Ilfov: zeci de străzi au fost inundate, iar circulaţia a fost blocată inclusiv pe liniile de tramvaie şi autobuze.

351 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov în urma fenomenelor meteo de pe durata codului portocaliu

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă.

Potrivit bilanţului transmis sâmbătă dimineaţă de reprezentanţii ISUBIF, în municipiul Bucureşti s-a intervenit la 309 de solicitări, după cum urmează: 218 pentru copaci căzuţi; 59 pentru elemente de construcţie desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă.

Totodată, în judeţul Ilfov au fost înregistrate 42 de astfel de cazuri: 24 pentru copaci căzuţi; 7 pentru elemente de construcţie desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.

În urma acestor situaţii au fost avariate în total 3 autoturisme.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a informat, vineri seara, despre două cazuri de copaci care s-au prăbuşit peste două autoturisme aflate în deplasare pe străzi din municipiul Bucureşti, iar o persoană surprinsă de o astfel de situaţie a suferit traumatisme şi a fost transportată la spital.