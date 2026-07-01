Imagini cu pompieri care înoată în apa care a inundat Pasajul Poligrafiei. Salvatorii verifică dacă sunt persoane blocate în mașini

<1 minut de citit Publicat la 09:01 01 Iul 2026 Modificat la 09:09 01 Iul 2026

Imagini cu pompieri care înoată în apa care a inundat Pasajul Poligrafiei. FOTO: Antena 3 CNN

Este haos în București după furtuna din timpul nopții, pentru care au fost emise cinci avertizări meteo nowcasting cod roșu și portocaliu. Străzile și pasajele sunt inundate. În Pasajul Poligrafiei, pompierii au mers u greu prin apa până la brâu, ca să verifice dacă sunt persoane blocați în mașinile rămase în apă.

Municipiul București și județul Ilfov s-au aflat, începând cu data de 30 iunie, sub incidența a cinci avertizări meteo nowcasting. Fenomenele meteo severe au provocat numeroase pagube, iar echipajele de intervenție au fost solicitate în sute de cazuri.

În București au fost emise cinci avertizări meteo nowcasting de fenomene severe. Pompierii intervin în 1000 de cazuri de pomi căzuți, case și străzi inundate.

FOTO: Antena 3 CNN

Străzile sunt inundate, iar transportul public în Capitală, în special circulația tramvaielor, e afectat din cauza inundațiilor.

Și la metrou sunt probleme din cauza apei acumulate, stația Victoriei 2 fiind închisă temporar.

Și pasajul de la stația de metrou Universitate a fost inundat, în seara de marți.