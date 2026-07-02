Imagini de pe şantierul autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, unde muncesc 4.000 de oameni. CNAIR: Pe lotul 1 prinde formă pasajul peste DN2

1 minut de citit Publicat la 15:44 02 Iul 2026 Modificat la 15:44 02 Iul 2026

Imagini de pe şantierul autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. Sursa foto: CNAIR

CNAIR a publicat, joi, imagini cu stadiul lucrărilor de la Autostrada A7 Bacău – Pașcani. Autorităţile transmit că, aici, muncesc 4.000 de oameni şi au fost mobilizate peste 600 de utilaje.

"Nu mai puțin de 4.000 de muncitori și peste 600 de utilaje și autobasculante de transport materiale sunt mobilizate în acest moment pe cele trei loturi ale autostrăzii A7 Bacău – Pașcani.

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Imagini de lotul 1, Săucești – Trifești, unde a început să prindă formă pasajul peste DN 2 și calea ferată de la Filipești.

La acest obiectiv sunt în curs de finalizare ultimele elemente de infrastructură (turnare elevații culee, banchete cuzineți), premergătoare montării grinzilor.

Pe același lot sunt în desfășurare lucrări la restul structurilor de pe traseu, stabilizări, taluzări sau amenajări de noduri rutiere", a comunicat CNAIR.

Restricții de circulație pe Autostrada Moldovei

Autorităţile au anunţat, miercuri, restricții de circulație pe Autostrada Moldovei (A7) pentru lucrări de remediere a semnelor de circulație montate pe portal. În urma acestor intervenţii, vor fi afectate unele sectoare de drum, iar şoferii sunt sfătuii să circule cu prudenţă.

"Începând cu 1 iulie 2026, se instituie restricții de circulație pentru lucrări de remediere a semnelor de circulație montate pe portal, în următoarele zone:

km 54+600 – km 54+700 (sens București – Focșani)

km 54+700 – km 54+600 (sens Focșani – București)

km 49+350 și km 50+380

Vă rugăm să circulați cu prudență", a transmis CNAIR.