„Îmi spunea că sunt dulce”. Directorul Administraţiei Penitenciarelor este acuzat de mai multe angajate de hărţuire sexuală

Geo Bogdan Burcu a fost numit director general la ANP, după ce anterior a deţinut funcţia de director al Penitenciarului Rahova. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) stă pe un butoi cu pulbere. În timp ce reprezentanţii instituţiei încearcă să minimalizeze breşa de securitate creată în sistemul informatic de un deţinut, mai multe angajate îl acuză pe directorul general, Bogdan Geo Burcu, de hărţuire sexuală. Una dintre subalternele directorului a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Una dintre angajatele de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor a povestit într-un interviu oferit, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN cum s-a simţit în momentele în care directorul general al instituţiei, Bogdan Geo Burcu, a hărţuit-o sexual.

"Slabă, pentru că practic nu ai nicio putere să faci ceva. Revoltată, pentru că nu puteam să fac nimic în situaţia respectivă. În cazul nostru, în care îţi dă mesaje şi îţi spune că ce frumoasă, te simţi neputincioasă. Practic nu ai ce să faci. Dacă îi spui că este greşit, te poate muta. Adică, azi poţi să fii, mâine poţi să nu mai fii", a spus angajata de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor în cadrul interviului difuzat joi după-amiaza la "News Hour with CNN", emisiune difuzată de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 3 CNN.

Îi vom spune "Maria", femeii care a avut curajul să vorbească despre experienţa sa. Ea este una dintre angajatele care spun că au fost victimele actualului director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Maria l-a cunoscut pe Bogdan Geo Burcu atunci când era directorul Penitenciarului Rahova.

"Mult mai prietenos decât trebuia să fie. Era foarte atent la detalii, îmi făcea complimente, îmi spunea că sunt dulce, ce frumoasă sunt", a mai mărturisit angajata de la ANP sub protecţia anonimatului.

În timpul declaraţiilor Maria a povestit şi despre perioada în care au început mesajele pe Facebook.

"Dumnealui avea mai multă putere atunci când dădea mesaje. Ce să-ţi fac? Generezi şi sentimente pe care nu le cauţi. Uneori e bine, alteori... rău. Rău că te pricopseşti cu atenţii nedorite. Stau deoparte totuşi, că nu vreau să fiu pacoste pe capul tău.

Continua aproape zilnic. Insista cu mesajele. Faptul că insistă. ​Spui un compliment, dar nu-l repeţi mereu şi mereu şi mereu", a mai spus angajata de la ANP.

Ulterior, femeia a mai precizat: "Cu siguranţă suntem mult mai multe decât cele care am avut curajul să vorbim. Sunt peste 10 situaţii​".

"Acestea sunt reale. Se știa de ele. Inclusiv ministrul Gorghiu, la timpul acela, a fost informată cu privire la aceste mesaje şi lucrul acesta nu a condus la nicio măsură, nici măcar din partea ministrului Radu Marinescu", a declatat președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Florin Schiopu, pentru Antena 3 CNN.

Un jurnalist Antena 3 CNN l-a căutat timp de două zile pe directorul de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Bogdan Geo Burcu, la sediu, însă, acesta nu a fost găsit. Şi asta pentru că s-a dorit să fie luat un punct de vedere la toate acuzaţiile care i se aduc în spaţiul public.

Totodată, s-a dorit să se afle detalii noi şi de cazul halucinant al deţinutului care a reuşit să facă ce vrea mai multe luni în sistemul informatic al ANP.

"Breşa de securitate a permis deţinutului să intre în integralitatea aplicaţiei informatice, având posibilitatea să modifice absolut, dar absolut toate secţiunile din aplicaţie; atât în ceea ce priveşte cumpărăturile, pedepse", a mai precizat președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, Florin Schiopu, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Purtătoarea de cuvânt de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Cristina Cârlan, a declarat pentru Antena 3 CNN: "Precizăm că incidentul informatic în cauză nu reprezintă o spargere a bazelor de date, ci o afectare temporară a confidențialității și integrității unor seturi de date".