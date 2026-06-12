Încă un medic a murit în timpul programului. Un legist a făcut infarct la spitalul din Mangalia

2 minute de citit Publicat la 10:17 12 Iun 2026 Modificat la 10:24 12 Iun 2026

Medicul se afla în timpul programului de lucru când a suferit un infarct. Sursa foto: Getty Images

Un alt medic a murit la locul de muncă. Dr. Liviu Mocanu, medic legist la Spitalul Municipal Mangalia și fost președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanța, a murit miercuri în urma unui infarct. Cadrele medicale au încercat să-l resusciteze, însă nu a mai putut fi salvat.

În vârstă de 60 de ani, medicul legist era în timpul programului de lucru când a suferit un infarct.

Cadrele medicale au încercat să-l resusciteze, însă nu a mai putut fi salvat.

Anunțul decesului a fost făcut de reprezentanții spitalului.

„Cu profundă durere și regret, anunțăm trecerea neașteptată în neființă a colegului nostru, Dr. Mocanu Liviu – medic de excepție, profesionist desăvârșit și om de o aleasă noblețe sufletească.

Dispariția sa fulgerătoare lasă un gol imens în comunitatea medicală și în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a-l cunoaște și de a-i fi alături. Prin competența, devotamentul și empatia sa, Dr. Mocanu Liviu a fost un exemplu autentic de profesionalism și dăruire.

Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima tristețea pe care o simțim și golul pe care îl lasă în urma sa. Ne vor rămâne însă vii amintirea zâmbetului său cald, a bunătății sale și a profesionalismului ireproșabil.

În aceste momente de grea încercare, suntem alături de familia îndoliată și de toți cei care l-au iubit și apreciat.

Împărtășim aceeași durere, dar și recunoștința pentru că am avut onoarea de a-l avea printre noi.

Dr. Mocanu Liviu va rămâne veșnic în memoria și în inimile noastre, prin tot ceea ce a fost și prin binele pe care l-a dăruit.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare celor care îl plâng”, au transmis reprezentanții spitalului, pe pagina de Facebook a unității medicale.

De-a lungul timpului, medicul a ocupat mai multe funcții în sistemul sanitar din Constanța, inclusiv cea de președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, instituție pe care a condus-o în perioada în care au fost gestionate mai multe probleme legate de sistemul de asigurări medicale, potrivit Focus Press.

Autoritățile au deschis acum o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs decesul acestuia.

Decesul vine la scurt timp după un alt caz similar. Sâmbătă, un medic rezident la Spitalul de Urgență Floreasca din București a fost găsit mort în toaleta unității medicale. Colegii săi au sesizat dispariția după mai multe ore, iar la scurt timp acesta a fost descoperit în zona grupului sanitar.

Potrivit unor surse, medicul era rezident în anul V și intrase de gardă în cursul dimineții. După ce nu a mai putut fi găsit, colegii au început să îl caute în spital. Acesta a fost descoperit fără suflare după-amiază, în toaleta unității sanitare.

Surse apropiate anchetei spun că medicii și colegii săi ar fi încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat.

Pe corpul medicului ar fi fost observate urme care ar putea indica faptul că acesta și-ar fi administrat o substanță injectabilă.

Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma necropsiei și a analizelor toxicologice.