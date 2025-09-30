Incendiu pe Şantierul Naval din Constanţa. Puntea superioară a unei nave a luat foc, după o explozie

ISU a confirmat că incendiul a pornit în urma unei explozii. Foto: Captură Antena 3 CNN

Este incendiu la Şantierul Naval din Constanţa, după ce puntea superioară a unei nave aflată în reparaţii a luat foc. ISU a confirmat că incendiul a pornit în urma unei explozii.

Din primele informaţii, nu există victime iar incendiul a fost localizat. ISU a confirmat că o explozie a avut loc în caldarina navei, puntea superioară izbucnind ulterior în flăcări.

Caldarinele produc abur și apă caldă pentru nave. În urma exploziei, camera motoarelor a fost inundată cu fum, iar în momentul de față cei de la ISU sunt la fața locului cu două ambulanțe, două autospeciale de stingere cu apă și spumă dar şi cu o auto-platformă și o autospecială de la detașamentul "Fripis".

Nava se afla în reparaţie pe docul uscat.

Ştire în curs de actualizare