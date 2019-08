A intrat în cursa unui concurs pe ultima sută de metri, dar a avut parte de un accident înfiorător. Tot părul din cap i-a fost smuls!

A intrat în cursa unui concurs pe ultima sută de metri, dar tânăra de 19 ani a avut parte de un accident înfiorător. Tot părul din cap i-a fost smuls.

Deborah Oliveira a trecut prin momente cumplite. duminică. după ce s-a înscris la o cursă de karting organizată în Recife, Brazilia. Ea a plătit aproximativ 22 de euro pentru o cursă și a urcat în kart.

Fata a suferit un accident grozanic, după ce a pierdut controlul kartului și a intrat în gardul de protecție în trei rânduri. Ultimul impact a fost extrem de virulent, iar părul fetei a fost prins într-o parte a mașini. Din cauza vitezei, ea a suferit o plagă deschisă a scalpului: părul i-a fost smuls de pe cap!

"Stăteam și am simțit că sunt trasă puternic din spate. Nu îmi aduc aminte cine mi-a scos casca. Cred că eu am făcut-o și mi-am dat jos centura, m-am ridicat și era sânge peste tot. Am început să țip", a spus fata pentru Globo, potrivit sport.ro.