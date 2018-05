A intrat în restaurant și a cerut o masă mai retrasă. Un bărbat a observat-o și a chemat imediat chelnerița. „Cineva s-a gândit că...”

Foto: pixabay.com

Un gest mic de bunătate poate schimba ziua și chiar viața celui care primește această binecuvântare. Un bărbat a ales să facă un gest simplu, dar de efect pentru o tânără pe care a văzut-o într-un restaurant.

“Luasem pauza de masă și am mers la un mic restaurant. La un moment dat, în restaurant a intrat o fată frumoasă, la vreo 20 – 25 ani. A cerut o masă mai retrasă și am observat că încerca să stea cât mai departe de privirile celorlalți. Mi s-a rupt inima când am observat că avea goluri de păr și mi-am dat seama că face chimioterapie.

Am chemat chelnerița și i-am spus că voi plăti eu prânzul servit de domnișoara din colț, dar că doresc să rămân anonim. Am scris un mic bilețel pe care să-l ofere tinerei.

În bilet am scris: ‘Cineva a văzut astăzi cât ești de frumoasă. Cineva s-a gândit că zâmbetul tău și ochii tăi luminează lumea. Cineva căruia îi pasă a vrut să știi asta. Să ai o zi minunată, frumoasă domnișoară.’

După cam 15 minute, tânăra a cerut nota de plată. Am observat de la distanță cum citea biletul. Am văzut-o cum începe să plângă, dar imediat am văzut și un zâmbet larg”, potrivit unica.ro.