A vrut să returneze o haină pe care tocmai o cumpărase, însă răspunsul firmei a lăsat-o fără cuvinte. „Am crezut că glumește, am izbucnit în lacrimi...”

Foto: pixabay.com

Kelly Kinkel, o femeie din Statele Unite, a vrut să profite de reducerile unui site și și-a cumpărat o haină pentru sezonul rece. Un curier i-a adus femeii pachetul cu haina direct la ușă, însă comanda era diferită de cele pe care le mai făcuse până atunci.

„Acum câteva săptămâni mi-am comandat un palton. Când am primit pachetul, am putut să văd prin ambalaj că materialul din care este făcută haina nu va rezista mult din cauza celor doi câini pe care îi avem. Anumite materiale și părul aspru de câine, pur și simplu nu merg împreună.

Am sunat la Relații Clienți și am întrebat cum pot returna haina pe care nici măcar nu o scosesem din ambalaj și cum pot să-mi primesc banii înapoi. Mi s-a spus că îmi voi primii banii înapoi imediat.

Am întrebat din nou, cum fac să returnez haina și el mi-a spus:

– Vă rog să nu trimiteți haina înapoi. Poate cunoașteți pe cineva care are nevoie de o haină groasă sau poate vreți să o donați unei organizații caritabile.

Am crezut că glumește. Mi-a luat câteva secunde până am realizat că vorbește serios și am izbucnit în lacrimi”, potrivit snopers.com.