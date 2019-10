Andreea își strigă suferința, după sfârșitul tragic al fratelui ei mutat în Anglia: „Parcă vorbeau despre un animal mort!”

Foto: Andreea Murgeanu/Facebook

Andreea Murgeanu a făcut publică povestea traumatizantă prin care a trecut, după ce fratele ei a murit într-un cumplit accident rutier, în Anglia. Andreea a povestit că muncea în Anglia de doi ani când i-a cerut fratelui ei, Alexandru, la acea vreme în vârstă de 22 de ani, să vină în Regatul Unit și să locuiască cu ea și iubitul ei, scrie derbytelegraph.co.uk

Alexandru a murit, însă, într-un accident care s-a petrecut pe un tronson al autostrăzii M1 din Anglia.

„Îmi amintesc acea zi. Mult timp m-am învinovățit pe mine pentru ce s-a întâmplat, pentru că am fost cea care l-a convins să vină să stea cu noi, în Anglia. Ai crede că este o țară perfectă, unde poți trăi, dar nu este așa. Dacă drumurile erau perfecte, nu i s-ar fi întâmplat asta fratelui meu. Când a trebuit să merg să identific corpul, nu le păsa deloc, de parcă vorbeau despre un animal mort, nu despre o ființă umană. Nu au avut pic de simpatie față de mine. Am încercat să contactez poliția, dar nimeni nu a răspuns telefoanelor mele. Am încercat să conving autoritățile să-mi arate înregistrările de pe camerele de luat vederi și mi s-a spus că nu merg. De ce mai au camere, dacă nu funcționează?”, a declarat Andreea Murgeanu.

În urma incidentului, Andreea s-a întors în România și s-a implicat într-o campanie care militează pentru drumuri mai sigure.