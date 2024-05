Acest bărbat s-a ales cu arsuri de gradul trei pe faţă, după ce a mâncat un fruct exotic. "Am mușcat din el şi a explodat imediat"

Atunci când ne aflăm într-o vacanţă, tentaţia de a gusta din bucătăria locală este mare. E important însă ne asigurăm că avem toate informaţiile necesare înainte de a explora gastronomia locală.

Sursa foto: instagram.com/thomaswatson1995

Thomas Harold Watson, un britanic aflat în vacanţă în Mexic, s-a ales cu arsuri de gradul trei pe faţă şi cu mâinile pătate la scurt timp după ce a mâncat un fruct local, scrie nypost.com.

Britanicul, în vârstă de 28 de ani, şi-a petrecut vacanţa de 1 mai în peninsula Yucatan din Mexic.

Când a găsit mere de caju pe o tarabă a decis să le încerce, dar experienţa nu a fost una plăcută.

"Auzisem despre fruct, dar nu l-am încercat niciodată personal, așa că l-am cumpărat, am ieșit la plimbare și am început să mănânc câteva fructe diferite. Poți mânca fructele de mere caju, se presupune că sunt puțin amare", a povestit britanicul.

"Am simțit ca un foc trecând prin gura mea"

"M-am gândit să-l gust; semăna cu fructul pasiunii. Am mușcat din el şi a explodat imediat. Instantaneu am simțit că un foc îmi străbătea gura. (...) Nu mi-a venit să cred durerea pe care am simţit-o imediat ce am muşcat dintr-un singur fruct", a declarat el pentru Southwest News Service.

A doua zi, când s-a trezit, fața îi era complet arsă, ca și cum ar fi fost stropită cu acid. De asemenea, mâinile îi erau pătate şi decolorate.

Merele de caju conțin cardol și acid anacardic, un cocktail care poate provoca arsuri atunci când intră în contact cu pielea.

Thomas a descoperit acest pericol abia printr-o căutare ulterioară pe Google.

"Întotdeauna este bine să mănânci mâncăruri locale, dar cred că este bine să ai și câteva cunoștințe despre ele", a concluzionat el.