Un avion de pasageri Boeing 787 aterizează pe zăpadă, în Antarctica | Moment unic în istorie, viral pe internet

Un avion Boeing 787 Dreamliner a aterizat recent în condiții destul de diferite de cele obișnuite, respectiv pe o pistă înghețată, plină cu zăpadă, de 3.000 de metri lungime și 60 de metri lățime, în Antarcitca.

A fost pentru prima dată când un astfel de avion de mari dimensiuni, care poate transporta până la 330 de pasageri, în funcție de model, a ajuns pe cel de-al șaselea continent.

Dreamliner-ul a aterizat pe Troll Airfield miercuri, în jurul orei 02:00, în lumina puternică a soarelui întrucât în emisfera sudică este vară în acest moment.

Zborul N0787 nu a fost însă o cursă regulată pentru pasageri, ci mai mult un experiment. Printre cei 45 de pasageri aflați la bord, au fost și oameni de știință de la Institutul Polar Norvegian, care a contractat zborul pentru a-i duce pe ei și 12 tone de echipament la stația de cercetare Troll din Quenn Maud Land, Antarctica, potrivit cnn.com.

Imaginile au fost postate pe platforma X și astfel au devenit virale pe internet. Clipul video a strâns mii de reacții.

Largest aircraft ever to land on #TrollAirfield!

"This demonstrates our capability of performing more effective flight operations to #Antarctica by carrying a larger scientific/logistics crew, more cargo with a smaller environmental footprint", says NPI-director, Camilla Brekke, pic.twitter.com/7vjsSw0gPI