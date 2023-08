"Unii cred că se scot monedele din pământ precum cartofii" | Colecţia impresionantă de obiecte a unui căutător de comori din Zalău. Recompensa pe care ar putea să o primească

Un căutător de comori din Zalău a găsit mai multe obiecte vechi în pâmânt. În urmă cu două luni, bărbatul a găsit o spadă de bronz.

Căutătorul de comori Cosmin Iepurar a găsit, duminică, câteva obiecte vechi în pământ. El a descoperit cu detectorul de metale lingura de turnat metale, ciocan, coasă, vârf de sageată şi seceră.

Luni dimineaţă, bărbatul a predat la Primăria Zalău toate obiectele scoase, care vor ajunge după un circuit anevoios şi lung la Muzeul Judeţean de Istorie Zalău.

Cosmin a descoperit în luna iunie 2023 o spadă de bronz, pentru care nici în momentul de faţă nu a primit recompensă şi se pare că are de aşteptat peste 18 luni pentru acest lucru.

Citeşte şi: Un bărbat cu un detector de metale a găsit o bucată de aur care cântăreşte 2,6 kilograme. Cât valorează metalul preţios

"Unii cred că se scot monedele din pâmânt precum cartofii"

"Unii cred că se scot monedele din pâmânt ca şi cartofii, e de umblat. Era în groapă o folie de ţigări. Cred că e potcoavă sau fragment de potcoavă. E form de potcoavă. Trei monede şi o bucată de sârmă de cupru. Facem colectţe de potcoave. Potcoavele norocoase sunt.

Acum ar trebui nişte monede. E ceva fier. Am mai găsit ceva ca de la plug şi am avut ce căra acasă, şi o bară, am avut ce căra acasa. Trebuie să ascut casmaua că nu mai vrea să meargă. E ceva fier aici. S-ar putea să fie sică sau ceva mai mică. Secera era mai încovoiată. Are aici mânerul. Dacic. Hai să vedem ce mai este aici. Mă dor picioarele cum stau aici. Asta habar nu am ce e, o bucată de fier. Să vedem ce zice nenea detectorul', a spus căutătorul de comori Cosmin Iepurar.

Citeşte şi: "Un rucsac cu bani, un card și un permis de conducere" | Descoperire sinistră la 3.000 de metri înălțime, în Austria

Conform legii, muzeul de istorie trebuie să evalueze descoperirile făcute de căutătorii de comori, iar aceștia sunt recompensați cu până la 30% din valoarea acesteia. Sumele astfel câștigate pot fi unele de ordinul miilor și zecilor de mii de euro.